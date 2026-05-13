En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
HANTAVIRUS
CAMPAÑAS PRESIDENCIALES
JURADOS DE VOTACIÓN
LOS INFORMANTES
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Avianca inicia acciones legales contra pasajero en estado de embriaguez señalado de agresión sexual

Avianca inicia acciones legales contra pasajero en estado de embriaguez señalado de agresión sexual

La aerolínea indicó que, durante un vuelo entre Bogotá y Madrid, el hombre "protagonizó un grave incidente de comportamiento disruptivo que incluyó agresión sexual a una pasajera".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de may, 2026
Comparta en:
Pasajero expulsado de vuelo de Avianca.
Pasajero expulsado de vuelo de Avianca.
Redes sociales

Avianca informó por medio de un comunicado este miércoles que ha iniciado acciones legales formales en Colombia y España, incluyendo denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios, contra un pasajero que "protagonizó un grave incidente de comportamiento disruptivo que incluyó agresión sexual a una pasajera". En un video que se ha viralizado en redes sociales, se ve que los policías hacen que el sujeto se baje del avión antes de que la aeronave despegue.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según informó la aerolínea, el pasajero se encontraba en el vuelo AV10 (ruta Bogotá-Madrid) del pasado 10 de mayo. Ante la gravedad de los hechos y para salvaguardar la seguridad operacional, Aviana indicó que "el capitán tomó la decisión de retornar a Bogotá. Esta interrupción afectó los itinerarios de 276 pasajeros, quienes pudieron reanudar su viaje una vez que se garantizaron las condiciones de seguridad".

Últimas Noticias

  1. Trascendental fallo de Corte Suprema señala que la prostitución es violencia y no un trabajo
    En este caso que no hay clientes, sino explotadores, según la Corte -
    Colprensa
    COLOMBIA

    Trascendental fallo de Corte Suprema señala que la prostitución es violencia y no un trabajo

  2. Robos Mondoñedo
    BOGOTÁ

    Dos de los ladrones de vía Mondoñedo (Cundinamarca) que interceptaban familias fueron capturados

El implicado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes lo detuvieron a su llegada a Bogotá. La empresa añadió que la situación implicó pérdidas económicas, pues tuvo que incurrir en costos operativos y logísticos que ascienden a, por lo menos, 40.000 dólares, equivalentes aproximadamente a 150 millones de pesos colombianos. "Estos gastos se derivan del consumo adicional de combustible, servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y su tripulación, entre otros".

Finalmente, Avianca resaltó que este caso no es aislado, pues en lo que va de 2026, "la aerolínea ya registra 212 incidentes de pasajeros disruptivos, sumándose a los 572 reportes contabilizados durante 2025. Avianca rechaza categóricamente cualquier conducta o acto de violencia que atente contra la integridad de sus empleados y clientes, y continuará adelantando todas las acciones legales a su alcance frente a pasajeros disruptivos".

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Avianca

Agresión sexual

Publicidad

Publicidad

Publicidad