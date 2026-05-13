Las amenazas que había recibido concejal Mileidy Villada, asesinada en Obando, Valle: habla su hijo

El pasado 7 de mayo fue asesinada en el municipio de Obando, Valle del Cauca, la concejal Mileidy Villada González, de 41 años, quien fue víctima de homicidio en el sector de tres esquinas. Cuando la concejal del partido Centro Democrático se encontraba almorzando con unas amigas, sujetos en moto se le acercaron y le dispararon. Cristian Buitrago Villada, hijo de la funcionaria, habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido y advirtió que él y su familia están siendo víctimas de intimidaciones y amenazas.



Según Cristian, las amenazas en contra de su mamá iniciaron en el año 2020: “Ella las había reportado desde ese año y hasta la fecha. Habían salido unos panfletos en los que la amenazaban de muerte. Mi mamá radicó varias denuncias desde el año 2022, solicitando un esquema de protección y nunca le fue brindado. La UNP lo que hacía era un estudio de seguridad y siempre llegaban a la conclusión de que lo único que ella necesitaba era un chaleco de balas y un botón de pánico”.



Concejal Mileidy Villada aspiraba con ser alcaldesa de Obando, según su hijo

El hijo de la concejal indicó que su mamá tenía planeado renunciar al Concejo de Obando porque tenía intenciones de lanzarse a la alcaldía. Sin embargo, dijo, su mamá tenía el presentimiento de que iban a atentar contra su vida “porque desde que ella ejerció sus funciones como cabildante por el Centro Democrático se volvió un fenómeno político. Con el alcalde pasado fuimos oposición y desde ahí comenzaron las amenazas. Ella sentía miedo por el abandono del Estado y de que la UNP nunca nos dio una respuesta. Eran muchas las amenazas que recibía a diario a su teléfono. En la semana eran 2, 3 o hasta 4 panfletos en los que amenazaban de muerte y que teníamos que irnos del municipio”.

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Sobre el día del atentado contra su mamá, Cristian narró que “ella está muy contenta. Estábamos planeando ya que en los próximos días íbamos a empezar el proyecto político, íbamos empezar a hacer campaña. Inclusive ya habíamos realizado la compra de un vehículo 4x4 para desplazarnos a zona rural. Ya habíamos hablado con el abogado porque teníamos unas dudas de una ley que sacó la Corte y no sabíamos si ella sí podría aspirar o no, pero pues esa era la idea. Ya nos habían dicho que sí, que sí podía ser candidata a la alcaldía y veníamos hablando sobre ese tema, pero siempre me manifestó que ella temía por su vida. Inclusive, tengo todas las denuncias y todas las respuestas de la UNP porque las amenazas más recientes fueron dos días antes de su muerte”.



Así ocurrió crimen de concejal Mileidy Villada

Agregó que el día del crimen “mi mamá se encontraba en la Alcaldía Municipal, en una reunión con el señor alcalde. Sé que estaban manejando unos temas para sacar unos proyectos adelante. Mi mamá, a eso de la 1:30 p. m., se desplazó conmigo y el señor secretario de Gobierno a almorzar. Nos sentamos nosotros a departir y no notamos nada raro. Un día normal, común y corriente, cuando de un momento a otro vemos pasar una moto, una moto que a mí sí me pareció sospechosa. Yo le decía a mi mamá que esa moto me ha parecido rara y mi mamá me dijo, ‘no, hijo, tranquilo”. Ella como que en estos momentos no le causó desconfianza porque pues había seguridad en el municipio, ya se habían realizado consejos de seguridad, pero 10 minutos más tarde esta moto apareció, cuando descendieron en este momento, todos vestidos de negro, y le disparan a mi mamá en seis ocasiones con un arma de fuego tipo revólver”.

Tras el crimen, Cristian mencionó cómo ha sido manejar este terrible hecho que marcó a la familia: “Son momentos en donde uno siente que se le acaba la vida. Mi madre era el pilar de nosotros, era madre, cabeza y hogar. Prácticamente, después de ser nuestra madre, pues también era nuestra jefe, ella era nuestra líder y estamos muy atemorizados porque el mismo día de la muerte pues fuimos víctimas otra vez de amenazas en un panfleto en donde decía, "ahí le matamos a la concejal Mileidy, ahí les demostramos de que sí es verdad’ y me amenazaron a mí y amenazan a toda mi familia y también a mi padrastro”.



Hoy, Cristian y su familia caminan por el municipio de Obando con chalecos antibalas y se desplazan con una camioneta blindada. “La UNP, pasado lo que sucedió con mi mamá, viene la encargada del norte del Valle del Cauca y me asigna a mí y a mi padrastro un esquema de seguridad compuesta por una camioneta blindada de dos escoltas, tres chalecos antibalas, pero pues me parece una medida que primero la necesitaba mi madre”, puntualizó.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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