Hallan a madre e hijo sin vida y enterrados en su casa en Valle del Cauca: este sería el asesino

El departamento de Valle del Cauca está conmocionada por el macabro hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre y su hijo, que previamente habían sido reportados como desaparecidos desde el 19 de abril. Ambos vivían en el corregimiento San Antonio de los Caballeros, zona rural del municipio Florida. Noticias Caracol conoció de manera extraoficial que la ardua búsqueda finalizó este 13 de mayo con esta lamentable noticia. Autoridades ya tienen fuertes hipótesis del presunto asesino



Las personas fallecidas fueron identificadas como Mireya, de 35 años y Alejandro, de tan solo 11 años. Entre movilizaciones e incesantes actividades para dar con su paradero, familia, amigos y allegados pasaron varios días de incertidumbre. En ese periodo de tiempo, estuvieron pidiendo que Alejandro y Mireya fueran encontrados con vida mientras oraban por su pronto regreso.

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Por su parte, las autoridades iniciaron con la búsqueda desde abril y desplegaron operativos dentro de Florida y más municipios aledaños, como Santander de Quilichao, para ver si había algún rastro de la mujer y su pequeño.

Los cuerpos fueron encontrados específicamente en el patio de la vivienda donde residía está familia, en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros. Autoridades sospechan que allí en esta casa habría ocurrido el asesinato también.



¿Quién los habría asesinado? Esto se especula

Las autoridades revelaron que el principal sospechoso de este doble homicidio sería la pareja sentimental de la señora Mireya, quien se quitó la vida ocho días después de la desaparición de su compañera.



El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ya se encuentra en la residencia de la familia para cotejar la información y realizar la respectiva inspección de los cadáveres. Todavía se desconoce cómo se logró dar con la ubicación de los cuerpos sin vida.



#LOÚLTIMO | Una madre y su hijo que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados enterrados en su propia casa, en Florida, Valle del Cauca. Le contamos los detalles.



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Paula Rozo

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