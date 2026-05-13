Hombre fue enviado a prisión por el presunto feminicidio de su pareja de 18 años de edad

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación por el asesinato de Juliana Giraldo Zuluaga, una joven de 18 años que murió en medio de un presunto caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio La Libertad, en el oriente de Medellín.



La Policía Nacional confirmó que un hombre de 23 años fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven, quien era su compañera sentimental y madre de un bebé de ocho meses.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por el teniente coronel Andrés Castañeda, los hechos ocurrieron luego de una discusión entre la pareja dentro de la vivienda donde residían.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, en medio de una discusión el hoy capturado habría agredido físicamente a la víctima, lo que causaría su fallecimiento”, explicó el oficial.



La situación inicialmente fue reportada a las autoridades como una muerte por aparentes causas naturales. Sin embargo, al llegar al lugar, las patrullas y funcionarios de la Secretaría de Salud encontraron señales de violencia en el cuerpo de la joven.



“Nuestras patrullas de vigilancia fueron alertadas por funcionarios de la central de radio sobre el fallecimiento, al parecer, de causas naturales; sin embargo, al llegar al lugar y verificar la situación junto a personas de la Secretaría de Salud, se evidenció lesiones en el cuerpo de la mujer”, indicó Castañeda.



La agresión habría ocurrido frente al hijo de la pareja

Según información conocida por testimonios de vecinos del sector citado por el medio El Colombiano, el crimen ocurrió en presencia del hijo de la pareja, un bebé de apenas ocho meses de nacido.

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El caso se registró hacia la 1:54 de la madrugada en una vivienda ubicada en la diagonal 17E con calle 56B, en la comuna 8 de Medellín.

Vecinos del sector aseguraron que las discusiones entre la pareja eran frecuentes y que los episodios de agresión se habían vuelto constantes en los últimos meses.

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Durante el procedimiento, el hombre habría reconocido ante las autoridades que sostuvo una discusión con Juliana y que la golpeó, situación que permitió su inmediata presentación ante los organismos judiciales.

Posteriormente, en las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.



Vecinos denunciaron presuntos episodios de violencia y aislamiento

Habitantes del barrio La Libertad señalaron que Juliana llevaba varias semanas sin salir de la vivienda donde convivía con su pareja.

Según los testimonios recogidos en el sector, la joven habría estado sometida a constantes situaciones de control y aislamiento.

“Hace muchos días que no la veíamos salir de la casa. Incluso, la abuela del pelao le daba la comida por la ventana, pero no podía sostener contacto con nadie porque eso se prestaba para problemas”, relató un residente de la zona al medio antes mencionado

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La pareja había llegado desde Pereira hacía poco más de un año, luego de que Juliana quedara embarazada. Desde entonces residían en una vivienda perteneciente a familiares del hoy capturado.

Las autoridades también investigan si existían antecedentes de violencia intrafamiliar y si hubo consumo de sustancias estupefacientes por parte del presunto agresor.



El bebé quedó bajo protección de las autoridades

Tras el crimen, el hijo de la pareja quedó bajo protección de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras se adelantan los trámites de restablecimiento de derechos.

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Posteriormente, será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el encargado de definir quién asumirá la custodia del menor.

Frente a este nuevo hecho, la Policía reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia basada en género y aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención e investigación.

“Como institución, mantenemos nuestro compromiso con la protección de la vida y el rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia basada en género”, concluyó el teniente coronel Andrés Castañeda.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co