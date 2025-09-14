En vivo
Crisis en Ciénaga Grande de Santa Marta: planta traída del extranjero se ha multiplicado sin control

Una planta exótica está ahogando la Ciénaga Pajaral, parte del complejo Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes del Caribe. Noticias Caracol visitó la región y habló con los pescadores que sufren las consecuencias del daño ambiental.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:00 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Crisis ambiental en Ciénaga Grande de Santa Marta.
