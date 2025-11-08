Nuevos detalles del accidente en avenida Mutis, Bogotá: abogado niega versión de conductor elegido

La investigación por el fatal accidente ocurrido el pasado 31 de octubre en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, continúa arrojando nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo del caso. El abogado Juan Manuel Castellanos Ovalle, representante legal de las familias de Viviana Marcela Suárez Isaza y su pareja sentimental, quienes perdieron la vida en el siniestro, confirmó que ya se logró identificar plenamente a los ocupantes del vehículo involucrado y desmintió categóricamente que se tratara de un servicio de “conductor elegido”.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el abogado de las victimas a Mayra Tenorio, periodista de Noticias Caracol, tras una reunión sostenida con un delegado de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que “no existe el conductor elegido y que el carro no tenía una poliza civil de responsabilidad extracontractual” y que “estan plenamente identificadas” las tres personas que iban al interior del vehículo. Esta versión contradice las declaraciones brindadas por Edwin Delgado y su pareja quienes afirmaron que se trató de una situación imprevista.

Castellanos explicó que el supuesto conductor, de nacionalidad extranjera, habría compartido con la pareja dentro del bar Dejavú en la localidad de Engativá, aproximadamente las 3:00 de la madrugada, mismo sitio donde presuntamente permanecieron varias horas antes del accidente. Sin embargo, el establecimiento aún no ha entregado las grabaciones de las cámaras del interior. "Lamentablemente este bar no ha querido suministrar los videosde las horas que compartieron, donde seguramente se podrá evidenciar si consumió o no consumió bebidas alcoholicas", admitió el defensor.



El abogado Castellanos advirtió que este material podría ser clave para establecer los hechos que llevaron al fatal accidente y "podría cambiar la tipología del delito". Cabe destacar que la manipulación, alteración u ocultamiento de pruebas constituye un delito grave, sancionado por el Código Penal colombiano con penas que pueden oscilar entre cuatro y doce años de prisión y puede acarrear multas de 200 a 5 mil salarios mínimos legales vigentes.



¿Cómo fue el accidente que dejó dos fallecidos?

El trágico siniestro se registró hacia las 6:45 de la mañana del pasado 31 de octubre, en la calle 63 con carrera 98, sobre la Avenida José Celestino Mutis, en inmediaciones del barrio Álamos, al occidente de Bogotá. El choque involucró a un automóvil blanco, tres motocicletas y un bus del SITP, generando una escena de gran impacto y consternación entre los habitantes del sector.



De acuerdo con las primeras imágenes captadas por testigos, la magnitud del accidente fue evidente, las motocicletas quedaron destruidas, mientras que el vehículo particular terminó volcado sobre la vía, obstaculizando la movilidad durante varias horas. Los organismos de emergencia y las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para atender a los heridos, controlar el tráfico y realizar el levantamiento de las víctimas.

La Secretaría Distrital de Movilidad fue la primera entidad en pronunciarse y catalogó el hecho como un “siniestro vial con fatalidad”. Por su parte, los familiares de Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez, las victimas, han enfatizado su interés en que la investigación avance sin interferencias, insistiendo en que lo único que buscan es verdad y justicia.

Mientras tanto, la defensa legal de las familias continúa a la espera de una respuesta formal por parte del establecimiento nocturno donde, según la investigación, estuvieron compartiendo los ocupantes del automóvil antes del trágico suceso. Los abogados esperan que el lugar entregue pronto las grabaciones de las cámaras, consideradas una pieza clave para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades.

