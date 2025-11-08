¿Quién estaría detrás del intento de atentado con explosivos a batallón del Ejército en Tunja?

Las autoridades neutralizaron este sábado un intento de atentado con explosivos contra las instalaciones del batallón militar Gustavo Rojas Pinilla, en Tunja, capital del departamento de Boyacá. La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, indicó que se hicieron explosiones controladas de algunos artefactos hallados dentro de un camión volqueta abandonado en las inmediaciones del batallón militar.

"Desde las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de la comunidad de Tunja sobre un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron los protocolos de atención en conjunto con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía para corroborar qué tipo de elementos se encontraban dentro del vehículo", explicó Pico en un video compartido en redes sociales.



¿Quién estaría detrás del intento de atentado?

En entrevista con Noticias Caracol, el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, explicó que las autoridades adelantan una verificación de la situación. "Creemos, de acuerdo a los análisis de inteligencia, que esta acción terrorista pudo haber sido efectuada por la estructura Adonay Ardila Pinilla, del grupo narcoterrorista ELN, del frente de guerra oriental", afirmó Cubides, quien agregó que las fuerzas militares siguen con los análisis de lo que pasó este sábado en Tunja, donde se llevará a cabo un consejo de seguridad sobre el caso.

Cabe anotar que, de momento, el ELN no se ha atribuido este intento de atentado. Tampoco ha emitido un pronunciamiento al respecto.



El almirante Cubides recalcó en entrevista con este noticiero que la explosión fue "controlada" y que "no hubo, afortunadamente, afectación a ninguna persona".



Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló con Noticias Caracol y explicó que esa institución "tiene en el departamento de Boyacá, y particularmente en la ciudad de Tunja, dos alertas de carácter nacional vigentes, una de líderes sociales y la reciente alerta temprana electoral". "Se estableció que Tunja tenía un nivel de prioridad del tercer nivel, de acuerdo con las acciones de presencia de grupos armados y riesgos de violaciones a derechos humanos, particularmente".

La Defensoría ha monitoreado y, en efecto, ha verificado presencia del ELN y del Clan del Golfo en ese departamento.

El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró en una publicación que las autoridades lograron neutralizar el intento de atentado "sin víctimas mortales". "Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales", dijo el mandatario en X.

Petro añadió que las operaciones para encontrar a los responsables continuarán y llamó a "no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil".

