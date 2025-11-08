Video de detonación controlada de explosivos en volqueta cerca de batallón de Tunja

Los habitantes de Tunja, capital del departamento de Boyacá, presenciaron en la mañana de este sábado 8 de noviembre un intento de atentado en cercanías al Batallón Simón Bolívar. Una volqueta cargada de tatucos fue abandonada a unos 200 metros de la unidad del Ejército Nacional. Tras la alerta de la comunidad, autoridades se hicieron cargo de la situación y activaron protocolos de desactivación.

Durante las gestiones para neutralizar el ataque se presentaron varias detonaciones controladas. "Desde las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de la comunidad de Tunja sobre un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron los protocolos de atención en conjunto con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía para corroborar qué tipo de elementos se encontraban dentro del vehículo", explicó Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Boyacá.

Aunque las explosiones fueron controladas, causaron daños en los alrededores. Según el balance de las autoridades, tras las detonaciones tres personas resultaron lesionadas, ninguna de gravedad. Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de embarazo. Todos fueron trasladas a centros médicos. "Luego de haber hecho inspección en el lugar en donde se dejó la volqueta, en la central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja se desarrolla PMU tras la explosión que se presentó en el Batallón General Simón Bolívar, en la ciudad de Tunja. Se adelanta un trabajo articulado entre entidades", se lee en un comunicado de la Alcaldía de la ciudad.



Las autoridades compartieron información sobre el intento de atentado. "Neutralización acción terrorista (...) En activación al plan BUEN VECINO; es alertado el COB del BIBOL1 por ciudadanos del barrio Curubal del Municipio de Tunja, quien alerta la presencia de una volqueta abandonada y encendida, donde en reacción conjunta con patrullas que hacían presencia externa del BIBOL y la PM del BAS01 se evidencia el vehículo en las condiciones descritas (abandonada, encendida y con artefactos explosivos en su volco)".



Video de la explosión controlada de volqueta en Tunja

De acuerdo con registros en cámaras de seguridad, sobre las 5:00 de la mañana de este sábado 8 de noviembre se evidenció la presencia del vehículo, que es dejado en mitad de la vía. Se ve a un hombre bajando de la volqueta y acompañado de otra persona que va en una moto. "Emprende la huida al percatar la presencia de la tropa", explicaron en el informe las autoridades.

Desde la misma cámara también quedó registrado el momento exacto de la detonación controlada efectuada por las autoridades que estaban manejando la situación. Se activó un plan de reacción en el Cantón Militar y la posterior evacuación del personal, activación de plan candado con Policía Nacional, evacuación de los vecinos del lugar y coordinación acciones para desactivación.

El presidente Gustavo Petro confirmó que se neutralizó el atentado que tenía como objetivo las instalaciones militares del Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla. "La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil", escribió el mandatario en su cuenta de X.

#Colombia | Videos del momento exacto de la detonación controlada de explosivos cerca a batallón en Tunja.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/RLMntPNAji — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 8, 2025

