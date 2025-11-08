En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA

Video de detonación controlada de explosivos en volqueta cerca de batallón de Tunja

Se reveló el video de la detonación controlada de los explosivos que iban cargados en la volqueta hallada en cercanías a batallón en Tunja, departamento de Boyacá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de nov, 2025
La explosión controlada afectó a algunas viviendas cercanas.
