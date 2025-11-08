En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Maltratador de perro visto en video viral se entregó en Antioquia: llegó con presunto animal víctima

Maltratador de perro visto en video viral se entregó en Antioquia: llegó con presunto animal víctima

El hombre que fue grabado maltratando a un perro se entregó a las autoridades en el municipio de Yarumal, Antioquia. Las autoridades entregaron detalles del caso. Aún está por determinar si el perro con el que llegó es el mismo del video.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Maltratador de perro visto en video viral se entregó en Antioquia: llegó con presunto animal víctima

Publicidad

Publicidad

Publicidad