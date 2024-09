¿Cuál es el prontuario criminal de alias Zeus, exjefe paramilitar abatido en Antioquia?

Antes de ser reconocido como uno de los criminales más buscados del país, alias Zeus, cuyo nombre de pila era Juan Carlos Rodríguez, fungía labores como mayor del Ejército Nacional de Colombia. El exmilitar, quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue abatido por la Policía en zona rural de Antioquia meses después de haber protagonizado una escandalosa fuga en Cúcuta.

>>> Le recomendamos: Abatido alias Zeus, exintegrante de las AUC: ¿quiénes más murieron durante el operativo?

¿Qué hizo alias Zeus?

El mayor retirado Juan Carlos Rodríguez, conocido como alias Zeus, trabajó para el Cartel del Norte del Valle junto al capo Diego Montoya, alias Don Diego. En 2005 salió de las filas del Ejército y fue capturado al ser señalado por homicidio, desaparición forzada y tortura, entre otros graves delitos. Ya había sido capturado en el 2008, así como condenado a pagar 15 años de prisión.

En 2021 recuperó su libertad gracias a que se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en donde sus testimonios fueron clave en contra de una decena de generales y oficiales vinculados a falsos positivos y a narcotráfico.

Publicidad

El 10 de abril de 2024 fue capturado transportando un poderoso arsenal y acabó siendo recluido en una celda del comando de la Policía de Cúcuta, capital de Norte de Santander, mientras esperaban su traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, en el departamento de Caldas. Sin embargo, el 21 de abril alias Zeus y otros criminales lograron fugarse.

Tras el escape, y desde la clandestinidad, el exjefe paramilitar hizo llegar una carta a la JEP donde contradecía lo que se evidenciaba en las cámaras de seguridad del recinto.

Publicidad

"No sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en cinco oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida... La Policía ofrece $50 millones, supuestamente para capturarme, pero lo que realmente va a pasar es que me van a asesinar para que no declare en la JEP", expresó en su comunicado alias Zeus.

La Procuraduría General de la Nación había pedido que alias Zeus fuera expulsado de la JEP, argumentando que a este se le debían retirar los beneficios obtenidos, puesto que incumplió los compromisos adquiridos ante la magistratura.

Alias Zeus era señalado de ser cabecilla del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo y, según aseguró el mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al confirmar que había sido dado de baja, este sujeto "se encargaba de organizar la expansión" de dicha estructura criminal "en el Oriente y Magdalena Medio".

>>> Le recomendamos: ¿Fallas en protocolos de seguridad facilitaron la fuga de alias Zeus en Cúcuta?