Damnificados por incendio en Pereira duermen en la calle para cuidar lo que les queda

La mayoría de familias afectadas por el incendio en Pereira pasaron la noche en albergues temporales. Sin embargo, otros se niegan a dejar el lugar en donde lo perdieron todo.



Luz Adriana Londoño es una de las damnificadas. Junto a sus hijos, la mujer durmió en un andén para cuidar lo poco que les quedó del incendio, una máquina de coser y un televisor.

“Se estaban metiendo a llevarse las cosas. Es injusto, por eso nos tocó amanecer aquí. Yo tengo a mi mamá hospitalizada, ya en estado crítico”, lamentó Luz Adriana.

Marco Osorio, otra de las víctimas del incendio en Pereira, durmió en una silla en un lote que quedó en cenizas. Asegura que ese pedazo de tierra, como él lo llama, es lo único que tiene en la vida para dejarle a sus hijos.

"Me da miedo que pierda el lotecito, me costó 8 millones de pesos. Yo lo que hago es trabajar a mero sudor y me da miedo que me lo roben", expresó Marco.

Pero los pequeños son los más afectados. Una mamá vive no solo el drama del incendio, sino que su hija no tiene su medicina y toda la ropa se consumió: “La alimentación de ella es por sonda, ella necesita Pediasure para alimentarla”

Ante la situación crítica tras el incendio en Pereira, varias personas se han unido para ayudar a los damnificados.



Si usted desea entregar cualquier donación, en la sede principal de la Cruz Roja en Pereira puede dejar alimentos e implementos de aseo.



“El departamento complementa ayuda humanitaria al municipio, lo que tiene que ver con colchonetas, kit de aseo, kit de cocina y alimentación”, enfatizó Diana Carolina Ramírez, directora Atención al Riesgo.

Las familias afectadas por el incendio en Pereira también recibirán ayuda psicológica y atención médica para quienes lo requieran.