¿De qué hora a qué hora son los cortes de agua en Medellín? Estos son los barrios afectados

Desde este lunes 31 de agosto comenzaron los cortes programados de agua en algunos sectores de Medellín, una medida anunciada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y que, inicialmente, se mantendrá durante septiembre.

Las interrupciones se realizarán día por medio y durante la noche, con un horario general de 6:00 p. m. a 5:00 a.m. del día siguiente. La programación está organizada en dos esquemas: el primero comenzó el lunes 31 de agosto y el segundo iniciará el martes 1 de septiembre.

El calendario establece que el esquema 1 tendrá interrupciones los días 31 de agosto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de septiembre. El esquema 2 funcionará los días 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29 de septiembre.



La medida comprende sectores específicos de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. EPM aclaró que pertenecer a alguna de estas comunas no significa que necesariamente habrá interrupción, pues los cortes se concentran en determinados circuitos.



Estos son los barrios con cortes de agua

Comuna 1 - Popular:

Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2 hacen parte de la programación que comenzó el 31 de agosto.



Comuna 3 - Manrique:

La Cruz, María Cano-Carambolas, San José La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2 están incluidos en el Esquema 1. Por su parte, Manrique Oriental y Santa Inés corresponden al Esquema 2.

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También están incluidos Campo Valdés N.º 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.º 2, San José de La Cima N.º 2 y Versalles N.º 1. En estos sectores es necesario verificar cuál de los dos esquemas corresponde a cada vivienda.



Comuna 4 - Aranjuez:

El Esquema 1 comprende Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1. Manrique Central N.º 2 está incluido en el Esquema 2.



Comuna 8 - Villa Hermosa:

Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam corresponden al Esquema 1. Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas están incluidos en el Esquema 2.

En esta comuna también aparecen El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina, sectores en los que los usuarios deben confirmar el esquema que les corresponde.



Comuna 9 - Buenos Aires:

Barrios de Jesús está incluido en el Esquema 1, mientras que Alejandro Echavarría y Caicedo hacen parte del Esquema 2.



Comuna 10 - La Candelaria:

Los Ángeles y Boston tendrán interrupciones a partir del martes 1 de septiembre y continuarán con la programación día por medio durante septiembre.

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¿Cómo saber qué esquema corresponde a cada vivienda?

Una de las particularidades de esta programación es que algunos barrios reciben el suministro de agua de dos o más circuitos. Por esta razón, personas que viven en un mismo barrio pueden tener fechas de interrupción diferentes.

Para verificar el esquema correspondiente, EPM habilitó a Ema, su asesora virtual, a través de WhatsApp en el número 302 3000 115. Los usuarios deben realizar la consulta utilizando el número de contrato que aparece en su factura.



¿Por qué se programaron estos cortes?

De acuerdo con EPM, las interrupciones responden a las condiciones del fenómeno de El Niño, en medio de la escasez de lluvias y los bajos caudales de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto de Medellín.

La empresa indicó que la medida busca generar un ahorro de 120 litros de agua por segundo. Además, señaló que la programación será evaluada de acuerdo con el comportamiento de las lluvias, los caudales, el nivel de los embalses, los consumos y la respuesta del sistema.

Por esta razón, EPM advirtió que las interrupciones podrán mantenerse, ajustarse o incluir nuevos circuitos. Si las condiciones mejoran, también podrán reducirse o finalizar. Cualquier modificación será informada oportunamente.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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