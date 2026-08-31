Cortes de agua en Medellín en septiembre 2026: los sectores y días que habrá interrupciones

Los habitantes de varios sectores de Medellín deberán prepararse para interrupciones programadas del servicio de acueducto durante septiembre. La medida, anunciada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), comenzó este lunes 31 de agosto de 2026 y se aplicará de manera alternada, dependiendo del circuito que abastece a cada zona.

Los cortes se realizarán durante la noche. En los sectores incluidos, el servicio será suspendido desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. La programación responde a la reducción de las lluvias y de los caudales de las fuentes que abastecen el sistema Piedras Blancas. La empresa informó que la medida inicialmente está prevista para el mes de septiembre y que su continuidad dependerá de la evolución de las condiciones del sistema de acueducto.

"Aunque el fenómeno de El Niño todavía no ha sido declarado oficialmente en Colombia, las condiciones climáticas actuales evidencian una reducción importante de las precipitaciones. Las lluvias registradas hasta la fecha no han tenido la duración ni la intensidad necesarias para recuperar los caudales de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto", explicó la empresa.



¿Qué días habrá cortes de agua en Medellín?

La programación se dividirá en dos ciclos, que se alternarán cada día. El primer grupo comenzará con la interrupción el lunes 31 de agosto, mientras que el segundo iniciará el martes 1 de septiembre. A partir de ese momento, los dos ciclos se irán alternando día por medio. En todos los casos, el horario previsto es el mismo: desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. La distribución inicial es la siguiente:



Ciclo 1: sectores cuyo corte comienza el lunes 31 de agosto

En este grupo están algunos barrios de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires. Los sectores incluidos son:



Comuna 1 - Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2. Comuna 3 - Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2.

La Cruz, María Cano-Carambolas, San José La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2. Comuna 4 - Aranjuez: Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.

Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1. Comuna 8 - Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam. Comuna 9 - Buenos Aires: Barrios de Jesús.

Ciclo 2: sectores cuyo corte comienza el martes 1 de septiembre

Hay otros barrios en los que la interrupción comenzará el martes 1 de septiembre, de acuerdo con el circuito correspondiente. Entre ellos están:



Comuna 3 - Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.

Manrique Oriental y Santa Inés. Comuna 4-Aranjuez: Manrique Central N° 2.

Manrique Central N° 2. Comuna 8 - Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas. Comuna 9 - Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.

Alejandro Echavarría y Caicedo. Comuna 10 - Candelaria: Los Ángeles y Boston.

Estos son los circuitos incluidos en los cortes de agua

La programación contempla 10 circuitos ubicados principalmente en las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín. Los circuitos relacionados por EPM son:



La Montaña

Santa Elena

Los Mangos

Campo Valdés

La Honda - La Cruz

Versalles

Villa Hermosa

Limoncito

Llanaditas

Para acompañar a la comunidad afectada, EPM dispondrá de un plan de contingencia con seis rutas de abastecimiento prioritario a través de cuatro carrotanques y dos camiones con bidones que operarán entre las 6:30 p. m. y las 9:30 p. m. La empresa recomienda a las familias almacenar únicamente el agua potable necesaria para atender las actividades básicas durante la interrupción, utilizar recipientes limpios y mantenerlos tapados.



¿Hasta cuándo se mantendrán los cortes?

La programación fue planteada inicialmente para septiembre, pero no necesariamente permanecerá sin cambios durante todo el mes. EPM señaló que realizará un seguimiento permanente a distintos factores, entre ellos las lluvias, los caudales de las fuentes, los niveles de los embalses, el déficit de agua, el comportamiento del consumo y la respuesta de los circuitos. Dependiendo de esa evolución, el esquema podría mantenerse, modificarse o incluso terminar antes de lo previsto.



La decisión de EPM de llevar a cabo estos cortes de agua está relacionada con el comportamiento de las lluvias durante los últimos meses y con la reducción de los caudales de las quebradas que alimentan el embalse Piedras Blancas. De acuerdo con la empresa, las precipitaciones registradas no han tenido la duración ni la intensidad necesarias para recuperar los niveles de las fuentes que abastecen el sistema.



Uno de los puntos de atención es precisamente Piedras Blancas, que presenta un déficit estimado de 120 litros de agua por segundo. Esta situación limita la capacidad del sistema para mantener el abastecimiento únicamente con sus propios recursos. A esto se suma un incremento en el consumo. Entre el 18 y el 24 de agosto de 2026, los usuarios consumieron más de 48 millones de litros adicionales frente a la semana anterior. El escenario también está siendo analizado ante el posible fenómeno de El Niño.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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