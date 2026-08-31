Bombardeo en Guaviare deja “20 narcoterroristas” muertos: uno era hombre de confianza de Mordisco

El número de muertos que dejó una operación contra un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el departamento de Guaviare adelantado durante el domingo se elevó a 20, confirmó este lunes el presidente Abelardo de la Espriella. La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: "Dimos de baja a 20 narcoterroristas, capturamos a cinco narcoterroristas y recuperamos a dos menores que se encontraban en ese campamento", expresó el mandatario en la red social X.

En la mañana del lunes 31 de agosto, De la Espriella informó que la operación contra el EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, había dejado ocho muertos, entre ellos el jefe del Frente Carolina Ramírez, alias Tigre, quien ya fue "plenamente identificado mediante prueba dactiloscópica", señaló más tarde.

Durante la operación, afirmó el presidente, las autoridades incautaron 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y 13 chalecos. "Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico. A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse", agregó.



El anuncio del mandatario se produce horas después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que había tres menores de edad entre los 10 muertos en otro bombardeo realizado el jueves pasado también en Guaviare. El hecho se suma a la muerte de un cuarto menor en otra operación militar que desarrollaron en días pasados las fuerzas armadas en el sur del país.



La advertencia de De la Espriella a ‘Iván Mordisco’

El mandatario recalcó que él mismo autorizó la operación en Guaviare hace dos semanas. Entre los abatidos está alias Tigre o Pintado, “objetivo principal de esa operación” y que era “uno de los hombres de confianza de ‘Mordisco’; cada vez estamos más cerca de ‘Mordisco’, vamos detrás de ti, no podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados por ti han derramado por ti, será cobrada como corresponde. Cuando menos pienses una bomba va a caer sobre ti, dalo por hecho”, dijo el jefe de Estado. (Lea también: Menor reclutado por las disidencias de Mordisco fue rescatado en medio de operativo en Cauca)



Desde que asumió el poder el 7 de agosto, De la Espriella planteó un cambio en la política de seguridad del Estado colombiano en la que sobrepone la contundencia del poderío militar por encima del diálogo con los grupos armados, tal como lo hizo su antecesor Gustavo Petro (2022-2026) mediante la política de Paz Total. De la Espriella materializó la noche del domingo ese cambio al confirmar que dio por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

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El pasado viernes, el presidente revocó además los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la guerrilla en los diálogos con dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB), así como con las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE