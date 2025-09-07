Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
VIAJE A WASHINGTON
VALERIA AFANADOR
RELLENO DOÑA JUANA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / De Venezuela a Colombia en lancha: travesía de 316 niños que desafían al Orinoco para ir a estudiar

De Venezuela a Colombia en lancha: travesía de 316 niños que desafían al Orinoco para ir a estudiar

En lo más profundo del Vichada y así llueva, truene o relampaguee, los estudiantes se ponen sus chalecos salvavidas para subirse a pequeñas lanchas que los llevan al colegio. Su historia conmueve y emociona.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:40 p. m.
Comparta en:
Thumbnail