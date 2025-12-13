En vivo
Reconocido compositor vallenato fue baleado por robarle una cadena de oro

Reconocido compositor vallenato fue baleado por robarle una cadena de oro

Jorge Mario Gutiérrez está en delicado estado tras recibir impactos de bala en el rostro y el abdomen.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de dic, 2025
Jorge Mario Gutiérrez, compositor vallenato que fue baleado.

