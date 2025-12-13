Reconocido compositor vallenato fue baleado por robarle una cadena de oro

En Valledupar hay conmoción por el ataque del cual fue víctima Jorge Mario Gutiérrez, compositor de música vallenata. Los hechos se registraron en la mañana de este 13 de diciembre cuando el artista estaba a las afueras de su casa, en el barrio Los Ángeles.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, Gutiérrez fue abordado por tres hombres quienes se movilizaban en dos motocicletas. Al parecer, los atacantes buscaban robarle una cadena de oro, situación a la cual el músico se opuso, comenzó un forcejeo y le dispararon.



De inmediato, el vallenato -de 44 años- fue trasladado con ayuda de sus vecinos a la Clínica Erasmo luego de recibir dos impactos de bala, uno en el rostro y otro en el abdomen. Se conoció que el pronóstico de Gutiérrez es reservado.



También trascendió que se está solicitando donantes de sangre de manera urgente debido a que la herida le provocó abundante pérdida. Por estos hechos, la Alcaldía de Valledupar ofreció una recompensa de 15 millones de pesos como recompensa para capturar a los tres delincuentes señalados de cometer el ataque.

En un mensaje a través de X, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, lamentó el ataque contra el empresario y compositor Jorge Mario Gutiérrez. “Este hecho es inaceptable y no puede quedar en la impunidad. Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $15 millones de recompensa por información concreta que permita identificar y capturar a los responsables. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que suministre información a la Policía y a la Fiscalía”, apuntó el mandatario local.

Algunos de los éxitos de Gutiérrez son ‘Me quedé esperando’, Poncho Zuleta; ‘Pa’ que te enamores’, de Iván Villazón; y ‘Mi premio mayor’, de Peter Manjarrez.

