Dejan en libertad a uno de los señalados asesinos de Sharit Ciro en Ibagué: ¿por qué?

El Juzgado 17 de Control de Garantías de Ibagué, Tolima, ordenó la libertad de Brandon Andrés Archila Cruz, alias El Zarco, de 22 años, uno de los señalados feminicidas de la joven de 19 años Sharit Ciro, quien fue engañada con una supuesta oferta de trabajo y fue hallada sin vida el Día de la Mujer.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Brandon Archila fue detenido en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá, el pasado mes de marzo.

El cuerpo de Shatir fue hallado en una zona boscosa de la Comuna 6 de Ibagué. Había salido de su casa tras recibir una supuesta oferta laboral, pero fue engañada. Su cadáver presentaba heridas de arma blanca y signos de violencia sexual.



Las investigaciones condujeron a la captura de dos sospechosos: alias El Zarco, detenido en Bogotá, y Santiago Hurtado González, capturado en el municipio de Ibagué. Ambos fueron señalados como presuntos autores del crimen.

Publicidad

La decisión de dejar libre a alias El Zarco generó indignación entre familiares, colectivos feministas y autoridades locales, quienes habían advertido sobre la posibilidad de que ambos acusados quedaran libres.



La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima inició una investigación para determinar si hubo irregularidades en el proceso judicial que permitió la liberación de uno de los presuntos feminicidas, por lo que Brandon Archila fue dejado libre por vencimiento de términos. Por su parte, el Tribunal Superior de Ibagué ratificó la validez del proceso judicial y negó la nulidad solicitada por la defensa, lo que permitió continuar con el juicio oral.

Carlos Fernando Cortés Reyes, presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, señaló que, “en atención a la noticia publicada en varios medios de comunicación, locales y nacionales, respecto de posibles irregularidades en el proceso penal que se adelanta con ocasión al feminicidio de Sharit Ciro Parra, ruego a esa oficina someter a reparto el asunto entre los Despachos que conforman esta Jurisdicción para el adelantamiento de la respectiva investigación disciplinaria”.

Publicidad

Según el medio El Olfato, la comisión envió copias del proceso a los despachos competentes para que se investigue si hubo fallas o conductas inapropiadas en la decisión de dejar libre a uno de los señalados feminicidas de Sharit Ciro.



Esto dijo el hermano de Sharit Ciro tras libertad de uno de los señalados feminicidas

Finalmente, Luis Eduardo Ciro, hermano de Sharit, escribió un mensaje a través de redes sociales rechazando la determinación del juez al dejar libre a Brandon Archila: “Hoy, la justicia le falló a mi hermana. Hoy, el Juzgado 17 Penal Municipal, con función de control de garantías, falla a favor de otorgar libertad por vencimiento de términos a uno de los presuntos asesinos de mi hermana. La justicia de mi país es un chiste”.

Agregó que “solicito el acompañamiento de los entes que deben hacer vigilancia sobre esto. Nosotros hemos dado el tiempo prudente para que el proceso avance bajo la conformidad de la ley pero vemos que hay posibilidad de que estas personal salgan. Es posible que se vuelen y que mi hermana no tenga la justicia que requiere”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias