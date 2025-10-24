En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dejan en libertad a uno de los señalados asesinos de Sharit Ciro en Ibagué: ¿por qué?

Dejan en libertad a uno de los señalados asesinos de Sharit Ciro en Ibagué: ¿por qué?

“Hoy, la justicia le falló a mi hermana", manifestó el hermano de la víctima, quien denunció que el otro sujeto capturado por el crimen de su hermana también podría salir de prisión.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de oct, 2025
Sharit Cito fue asesinada el 8 de marzo de 2025 -
Noticias Caracol

