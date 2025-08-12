Denuncian amenazas contra alcalde de Medellín y cuatro funcionarios: ¿quiénes están detrás?

Tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hay preocupación en la capital de Antioquia luego de que la concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla denunciara que por ella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y los concejales Andrés Rodríguez y Andrés Tobón, estarían ofreciendo una cifra millonaria para acabar con sus vidas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la revelación que hizo la cabildante, y que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, estás intimidaciones habrían sido efectuadas semanas atrás y estarían relacionadas con las conversaciones de paz urbana del Gobierno nacional en la Cárcel La Paz de Itagüí.

La Policía del Valle de Aburrá dijo que ya alertó al alcalde sobre este riesgo.



¿Qué grupo criminal está detrás de las amenazas?

De acuerdo con lo que se lee en la denuncia, con base en información dada por el secretario de Seguridad, "para la semana del 26 de mayo, un fiscal, en labores realizadas en una cárcel, fue informado por un detenido de alto perfil que las guerrillas de las FARC y del grupo GP habrían destinado ocho millones de dólares para asesinar a varios políticos de la derecha colombiana. Según la fuente, entre las personas incluidas en dicha lista se encuentran: Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, J.H. Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla y Abelardo De La Espriella".

Publicidad

“A esta información se suma un segundo hecho relevante que refuerza la veracidad y gravedad del riesgo existente: A comienzos del año 2025, se presentó ante mi oficina en el Concejo Distrital una persona que se identificó como Brayan Morales Morales, proveniente del municipio de Guadalupe, Antioquia, quien manifestó estar adscrito al programa de víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. El señor Morales señaló que integrantes del Frente 36 de las extintas FARC -hoy con presencia activa y estructuras disidentes en Antioquia- también estaría planeando un atentado en mi contra, lo que coincide con la información previamente suministrada por el Secretario de Seguridad”, agrega el documento.

La concejal Claudia Carrasquilla enfatizó en que “la gravedad de ello es que el Frente 36 y el Frente 18 de las Farc tienen una alianza criminal con la mal llamada Oficina de Envigado para hacer un atentado, donde se dice que están ofreciendo 8 millones de dólares para que se realice ese atentado”.

Publicidad

Adicional a eso, la cabildante dijo que “se le ha puesto un plazo de uno a dos meses para que ese atentado se realice porque ellos lo que quieren es desestabilizar la ciudad de Medellín, el país”.

El concejal Tobón precisó que “sería justamente ‘Douglas’ y ‘Pesebre’, a través de alias ‘Andrea El Grande’ y ‘Gafas’, quienes habrían ordenado la recolección de un dinero para atentar contra el secretario de Seguridad, Manuel Villa, mediante un artefacto explosivo, y luego en contra de la concejal Carrasquilla y mi persona mediante un señuelo”.

Los funcionarios dijeron que están esperando una respuesta por parte de la UNP para reforzar el esquema de seguridad de cada uno, aunque el concejal Andrés Rodríguez manifestó que ni siquiera cuenta con uno, a pesar de las solicitudes.

NOTICIAS CARACOL