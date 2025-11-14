En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que se sabe sobre homicidio de un joven en Cúcuta frente a la mirada de su madre

Lo que se sabe sobre homicidio de un joven en Cúcuta frente a la mirada de su madre

La víctima fue identificada como Osman Bernal, un joven de 23 años. Al parecer, todo se trató de un ajuste de cuentas relacionado con estupefacientes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Lo que se sabe sobre homicidio de un joven en Cúcuta frente a la mirada de su madre
Osman Bernal, joven asesinado en Cúcuta -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad