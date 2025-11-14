Lo que se sabe sobre homicidio de un joven en Cúcuta frente a la mirada de su madre

Osman Bernal, un joven de 23 años, fue asesinado a tiros el pasado miércoles cerca de las 12:00 p.m., en el cruce de la avenida 31 con calle 5N, en la parte baja del barrio Tucunaré, en Cúcuta, Norte de Santander. El crimen ocurrió a pocos metros de donde se encontraba la madre de la víctima, quien presenció la muerte de su hijo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con autoridades, sicarios en moto interceptaron al joven y le dispararon en tres oportunidades, dejando su cuerpo tendido en el suelo. El cadáver fue tapado con una sábana mientras unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hacían el levantamiento.

Uno de los tiros atravezó el cráneo de Osman Bernal, mientras que dos impactos de bala más los recibió en la espalda, de acuerdo con el medio La Opinión..



La víctima vestía unos tenis sin cordones, una pantaloneta gris y una camiseta negra. Aunque cuando lo interceptaron los sicarios, Osman trató de escapar, no lo logró.



Según testigos, el primer disparo fue en la cabeza. De inmediato, el joven cayó al piso y los sicarios le dispararon en dos oporunidades más. Tras el crimen, ambos asesinos huyeron del lugar de los hechos.

Publicidad

Mientras las autoridades investigan los hechos, se conoció que la razón por la que habrían matado a Osman Bernal tendría que ver con un ajuste de cuentas por temas relacionados con estupefacientes. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por los investigadores del caso.



Cifra de homicidios en Norte de Santander

De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, en lo corrido del año 2025 se han registrado 644 homicidios en Norte de Santander. Solo en la ciudad de Cúcuta, se han reportado 266 casos de homicidios.

En cuanto a la tasa de homicidio en Cúcuta, la entidad informó que es de 32,60 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

