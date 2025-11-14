En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atención Medellín: cierres viales este fin de semana por eventos culturales

Atención Medellín: cierres viales este fin de semana por eventos culturales

La ciudad de Medellín tiene varios cierres viales programados debido a la realización de eventos culturales este fin de semana. Conozca de qué se tratan y planeé sus viajes.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Atención Medellín: cierres viales este fin de semana por eventos culturales
Las autoridades de tránsito de Medellín harán acompañamiento en los eventos culturales.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad