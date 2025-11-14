Atención Medellín: cierres viales este fin de semana por eventos culturales

La ciudad de Medellín, capital del Departamento de Antiquia, se prepara para un vibrante fin de semana de cultura y comunidad, pero la celebración viene acompañada de importantes modificaciones en la movilidad. La Alcaldía de la ciudad, a través de su Secretaría de Movilidad, ha informado a los ciudadanos sobre los cierres viales programados en diferentes sectores de la ciudad para garantizar la seguridad y la adecuada organización de los eventos.

Estos cierres son una medida fundamental para asegurar el bienestar de los asistentes a las actividades y, por ello, la planeación anticipada de los recorridos se convierte en una necesidad ineludible para todos los conductores y usuarios de las vías.

Los Alcázares: Festival del Porro extiende su cierre

Uno de los eventos centrales de este fin de semana es el XXXIII Festival del Porro que tendrá lugar en el barrio Los Alcázares, ubicado en la comuna 13-San Javier.



Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, este festival implicará un cierre total y prolongado de la calle 49BB entre las carreras 87A y 89B. El cierre ya está activo, pues inició a las 5:00 p. m. del viernes 14 de noviembre y se mantendrá hasta las 7:00 p. m. del domingo 16 de noviembre.



Es importante destacar que la jornada cultural principal del festival se desarrollará el sábado, entre las 2:00 p. m. y la medianoche. La entidad de movilidad alerta que esta programación no solo impactará el tránsito particular, sino que también "afectará la operación de algunas rutas de transporte público que transitan por el sector". Los usuarios habituales de estas rutas deberán estar atentos a las posibles desviaciones y modificaciones en los paraderos.



Cierre sabatino por el Festival 13 de Noviembre

La jornada del sábado presentará un segundo punto de afectación vial debido al Festival 13 de Noviembre.

La Secretaría de Movilidad precisó que, con motivo de esta celebración, se implementará un cierre total en la carrera 23 entre calles 56G y 56H. La restricción vehicular comenzará a la 1:00 p. m. del sábado 15 de noviembre y se extenderá hasta las 3:00 a. m. del domingo 16 de noviembre.

En este punto, la Alcaldía ha dispuesto un acompañamiento especial. La Secretaría de Movilidad asegura que las actividades "contarán con acompañamiento operativo de agentes de tránsito para velar por la movilidad y la seguridad vial en el área de influencia". La presencia de los agentes será clave para gestionar los flujos vehiculares y orientar a los conductores en las rutas alternas.

Recomendaciones para la ciudadanía

El mensaje de la Secretaría de Movilidad a la ciudadanía es claro y enfático, buscando minimizar las afectaciones y promover una convivencia vial segura durante el fin de semana. La entidad hace un "llamado a los ciudadanos para que planeen con anticipación sus recorridos". Esta recomendación es crucial, ya que conocer de antemano las zonas de cierre permitirá evitar congestiones innecesarias.

Adicionalmente, se exhorta a la comunidad a "atender la señalización instalada" y a "seguir las recomendaciones de las autoridades". Los dispositivos de tráfico y las indicaciones de los agentes de tránsito son la guía más fiable para transitar con seguridad por las áreas cercanas a los eventos.

Finalmente, la Secretaría subraya la conveniencia de optar por alternativas de desplazamiento colectivo: "hagan uso del transporte público como alternativa práctica, segura y sostenible para desplazarse durante los eventos". Dejar el vehículo particular en casa no solo contribuye a una mejor movilidad general, sino que también facilita el acceso a las zonas de celebración.

