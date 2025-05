Destapan nuevo chat de joven que mató a sus papás en Villavicencio: el motivo que dio por asesinato

Nuevas declaraciones y pruebas presentadas en la audiencia de Juan David Perdomo Wehdeking, el joven de 22 años que confesó haber asesinado a sus propios padres en Villavicencio, salen a la luz y, entre estas, se revela un supuesto 'chat' en el que el procesado habla del atroz asesinato.

El crimen al que se hace referencia fue reportado hace más de dos meses, el pasado sábado 22 de marzo, cuando, sobre las 5 de la mañana, gritos y golpes de varios enseres alertaron a los vecinos de un edificio ubicado en el barrio Kirpas de Villavicencio, más exactamente en la carrera 24 #15A-106.

Los ruidos provenían de un apartamento en el segundo piso en el que residía una pareja de esposos oriundos de Santander, quienes se habían mudado a la capital del Meta hace tan solo 8 meses. La familia fue identificada como José Luis Perdomo Hernández y Sonia Wehdeking Baños, padres de Juan David. Ambos se habían mudado a la ciudad con el propósito de acompañar a su hijo y apoyarlo en sus estudios universitarios, los cuales, según había relatado la tía y hermana de una de las víctimas, estaba por acabar.

Juan David Perdomo, presunto parricida en Villavicencio. Policía Nacional

Fuentes de la Policía afirmaron que el joven, en medio de la noche, tomó un cuchillo de cocina y con este atacó en varias oportunidades su padre y a su madre, quien, al parecer en defensa del hombre, terminó con múltiples heridas en su cuello, mano y antebrazo, causándoles la muerte.

El motivo que dio el joven por el asesinato de sus padres: 'Voces'

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el joven admitió su culpa en el homicidio más de treinta y seis horas después, momento en el que fue capturado tras un operativo de búsqueda que abarcó varias regiones, incluyendo Cundinamarca, Boyacá y Bogotá.

Así lo detalló el coronel Milton Andrés Melo González, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, que informó del hallazgo de los cuerpos sin viday la presunta responsabilidad del hijo, quien escapó esa misma madrugada en un Hyundai blanco, modelo 2013, con placas KJS 461, propiedad de los occisos.

Ahora, a más de dos meses de su arresto y confesión, se conoció una nueva declaración del señalado, en la que se refiere a la razón por la que habría asesinado a sus progenitores. El mayor José Luis Ruge, jefe seccional de investigación criminal de la Policía de Villavicencio, conversó con el programa Testigo Directo y contó nuevos detalles, puntualizando que hubo un 'detonante'.

Según el uniformado, se habría tratado de una "discusión previa por el uso del vehículo familia, donde, al parecer, el padre le había prohibido movilizarse o conducir el vehículo y producto de ello, posiblemente, se pudo dar el ello fatídico de esa madrugada"

Sin embargo, Ruge indicó que, antes de este momento, ya habían indicios de que la relación del hijo único con sus padres no era la mejor. De acuerdo con lo conocido por las autoridades, Juan David llegó a Villavicencio intentando "huir" de sus padres, ya que, según aseguró, lo "sobreprotegían".

Juan David Perdomo, confeso asesino de sus propios padres. Policía

"Le restringían salidas y algunas actividades que realizan los jóvenes de 22 años o que cursan algún estudio en una universidad", compartió el investigador al medio digital antes citado y añadió que en el perfil del responsable fue descrito como una persona con un "circulo social algo escaso".

De igual forma, de la relación con la pareja, Ruge explicó que se manifestó que el joven solía tener, principalmente, discusiones con su papá por el tema de presuntas infidelidades.

El mayor, además, explicó que el señalado pudo haber presentado esa madrugada un "estado alterado de conciencia". Al respecto, relató que, durante la audiencia celebrada el pasado 25 de marzo, el joven afirmó que unas "voces" lo obligarona cometer este delito.

"Fue en ese momento en el que él dice que sintió un impulso que no pudo dominar y se abalanzó contra sus padres para quitarles la vida", expresó. En la audiencia de imputación de cargos, Juan David llegó asegurar que incluso hubo actos de "brujería".

"Manifestó que desde hacía varios años él tenía problemas con su padre debido a algunas relaciones extramatrimoniales que habría podido tener y que el tema era culpa de su padre, teniendo en cuenta una serie de hechos esotéricos o de brujería que le venían practicando desde la ciudad de Barrancabermeja, al igual que en la ciudad de Bucaramanga", agregó el investigador de la Policía de Villavicencio.

La cita con una mujer y los presuntos chats con su tía luego del asesinato: '

Culpa de mi papá'

Las primeras llamadas a la Policía por el caso se hicieron alrededor de las 5 de la mañana después de que vecinos de un complejo de apartamentos le indicaron a las autoridades que gritos desgarradores y golpes de varios enseres se escuchaban. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una escena desgarradora: los cuerpos sin vida del matrimonio y lo que sería elarma homicida, un cuchillo de cocina, el cual, según precisó la Policía, se dobló.

Juan David Perdomo, señalado del asesinato de sus padres en Villavicencio. Policía Nacional

El reporte de Medicina Legal detalló que la mujer tenía lesiones con arma blanca en la falange proximal del quinto dedo de su mano y en su antebrazo derecho. Mientras que su padre estaba herido en el cuello en varias oportunidades: "En el cuerpo de la señora Sonia se encontraron 12 heridas con arma cortopunzante en diferentes partes", añadió Ruge.

Tras los hechos, el joven de 22 años huyó con destino a la capital, pero lo que no se sabía era que fue su propósito desde el principio: tenía planeada una cita con una mujer en el sur de Bogotá desde hace varios días. De esta forma lo corroboro el mayor José Luis Ruge, quien señaló: "Hace una semanas se había contactado con una mujer que residía en la ciudad de Bogotá. Para ese día habían pactado una cita en las horas de la noche en el barrio El Tunal y en ese momento es cuando los investigadores logran ver por primera vez a Juan David en el seguimiento que se realizaba allá".

Por lo pronto, no se conoce si dicha persona fue involucrada en la investigación o si tenía conocimiento del caso. El medio Testigo Directo compartió entre su investigación periodística un presunto 'chat' que el hombre habría tenido con una de sus tías en medio de las horas de su desaparición de la justicia.

En la conversación, Perdomo pedía perdón, culpaba a su padre de todo y habló de unas "amenazas" que podría haber recibido. Así fue la conversación encontrada:

Juan David: Por culpa de mi papá, pasó todo lo que pasó.

Familiar: ¿Quién lo amenazó?

Juan David: No puedo decir mucho. La vieja de Bucaramanga. Y temo porque me mate al decir eso.

Familiar: Papito, dígame la verdad y cálmese

Juan David: Perdón por defraudar a la familia. Perdón, pero no puedo decir mucho.

Familiar: ¿Dónde estás hijo?

Juan David: Casanare

Familiar: Papito es mejor que no huyas. Es mejor que vaya a la Fiscalía para proteger. Papito, ¿qué tiene que ver la amenaza?

Juan David: Toda la familia sería la siguiente

Familiar: No diga eso, la sangre de cristo tiene poder

Se debe destacar que, actualmente, Perdomo enfrenta cargos por homicidio agravado y podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión. Su abogado, Wilson Rodríguez, manifestó al programa que busca reducir su condena declarándolo una persona con "problemas psiquiátricos".

"Yo creo que la otra semana lo va a valorar para establecer su estado mental. No podría adelantarme nada porque es un campo que no compete, por eso, un psicólogo forense particular lo va a entrevistar y le va a hacer una valoración", aclaró.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO