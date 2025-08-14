Detienen en Barranquilla a influencer Eykon El Cole: lo señalan de intentar matar a un comerciante

José Manuel Albino Barrios, conocido como Eykon El Cole y que en redes es @soy_eykon, fue capturado en Barranquilla, Atlántico, como presunto responsable de un intento de homicidio ocurrido en mayo de 2024.

El influencer, que cuenta con más de 17 mil seguidores, también es señalado de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, parte o municiones. (Lea también: Delincuente enamoró a empleada de joyería para extorsionarla en Barranquilla: le pedía fotos íntimas)



“Cuando mi tío se volteó, el hombre le disparó por la espalda”

Wainer Alandete Guerra, que tiene un negocio de sopas, fue la víctima de un cobradiario que presuntamente era Eykon El Cole.

Una sobrina del comerciante habló con el medio Zona Cero en esa época y contó que el 28 de mayo de 2024, en el barrio Siete de Abril de Barranquilla, el señalado criminal llegó para cobrarle a su tío 360.000 pesos que había pedido prestados “porque se quedó sin empleo y empezó a vender todos los días sancochos en su casa y los fines de semana vendía picadas para poderle cancelar”.

Cuando su familiar le dijo que no le podía pagar ese día, “que llegara el jueves por la plata, el cobradiario de inmediato le grita que ya tenía dos meses con esa plata. Mi tío nuevamente le dice que regrese después porque estaba vendiendo sus sopas en la casa. Cuando mi tío se volteó, el hombre le disparó por la espalda y se fue del lugar en una moto”, relató.

La mujer dijo en ese entonces que el agresor fue “Eykon El Cole, es creador de contenido, y llegaba insultando y gritaba vulgaridades”. (Lea también: Joven inventa amenazas contra colegio para evadir exámenes en Atlántico)

Wainer Alandete sobrevivió al atentado y su familia interpuso la denuncia contra el influencer. Según el testimonio que la sobrina dio en ese tiempo, Eykon El Cole fue capturado, pero posteriormente lo dejaron en libertad. “Nos parece una falta que la Policía lo soltara si ya estaba denunciado”, expresó.

No obstante, casi 15 meses después, agentes del CTI de la Fiscalía localizaron al influencer en el barrio San Luis de Barranquilla y ahora deberá responder ante la justicia, que determinará si es responsable del ataque al comerciante.

Eykon El Cole publicaba en sus redes sociales contenido de humor y algunos de sus videos estaban relacionados con cobradiarios.

