Devuelven 120.000 pesos de cobro injusto a turista a quién "se le volteó" un jet ski en Cartagena

Se conoció un nuevo caso de presuntos sobrecostos en los precios del turismo en Cartagena. En un video difundido en últimas horas se ve que los encargados de un jet ski o moto acuática les cobraron a unos turistas más de 100 mil pesos por un "daño" en el vehículo. Sin embargo, las autoridades logaron intervenir rápidamente para impedir la situación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El incidente ocurrió en Playa 5, una zona ubicada en Bocagrande y que fue inaugurada el pasado 5 de junio por el alcalde de la capital de Bolívar, Dumek Turbay, como un lugar innovador para los turistas y locales. Por otro lado, el clip que se viralizó fue compartido por Jaime Hernández Amín, quien es el director de Distriseguridad, un organismo que apoya tecnológicamente a la alcaldía de Cartagena.

"Él le cobró por el daño de la moto, por la volteada, el cambio de aceite", afirmó el hombre a cargo de la moto a una turista. Inmediatamente Hernández Amín lo interrumpió y le dijo: "Como yo me llegue a enterar que alguno de ustedes está cobrando lo que no es, se van de la playa". El hombre a cargo del vehículo insistió, y dijo que solo le había cobrado a la mujer "$180 por la media, y$120 por la volteada de la moto".

Publicidad

El funcionario inmediatamente le respondió: "De cuándo a acá la volteada de la moto cuesta plata... no señor, yo monto en jet ski todos los días, me he volteado 65 veces, eso no cuesta eso, por qué vas a cobrar por eso. La gente se voltea en un jet ski. Tienes que devolver los 120, y tú mismo se los vas a entregar", y el sujeto procedió a devolverle el dinero a la turista. "Se ha vuelto Cartagena famosa en toda Colombia porque cobran lo que no es", añadió el director de Distriseguridad.

Los detalles de Playa 5, el nuevo sector que se inauguró en Cartagena

De acuerdo con la página de la Alcaldía de Cartagena, se trata del primer modelo de lo que serán todas las playas con módulos de baño, zonas y rampas de acceso al mar para turistas y locales. “Esta playa no existía antes, y hoy personas con discapacidad pueden disfrutar del mar y de la arena de Bocagrande”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Publicidad

El lugar es catalogado como el referente de playa incluyente en toda la ciudad y contó con una inversión de $2.900 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Cartagena, por medio de Distriseguridad. Con los nuevos módulos de baño y accesos de playa, lo que se busca es promover la inclusión, beneficiar al cartagenero y al turista en condición de discapacidad y fomentar nuevas prácticas dentro de la sociedad. “Este es el punto de encuentro para todos los que nunca antes lo habían tenido en Cartagena”, expresó el alcalde Turbay durante la entrega de los módulos en Playa 5. “Esta es la batería sanitaria para personas con discapacidad”, añadió.

Por su parte, Jaime Hernández Amín dijo: “Cartagena se merece lo mejor, ustedes pueden ver los acabados de todo esto, lo que estamos haciendo acá es para hacer saber que vamos por un muy buen camino, destacando la calidad de la infraestructura y el compromiso de la ciudad con el bienestar de todos los cartageneros y visitantes”.

Hernández Amín, por otro lado, fue secretario de Educación de la Alcaldía de la ciudad, Alto Consejero de Asuntos públicos y políticos de la Gobernación de Bolívar y asesor político y legislativo del Senado de la República. Es administrador de Empresas y profesional en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co