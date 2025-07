Finalizó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ya se conoce fecha del fallo

Este marte, 8 de julio de 2025, finalizó el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La juez 44 penal del Circuito, Sandra Heredia, informó cuándo se determinará el sentido de fallo, con el que se sabrá si el exmandatario es responsable o no de lo que se le acusa.

Al término de la diligencia, el expresidente Uribe salió de los juzgados de Paloquemao sin dar declaraciones ante los medios de comunicación. Su abogado Jaime Lombana dijo que tienen la convicción de que quedó demostrada la inocencia durante el juicio, mientras el senador Iván Cepeda habló de la satisfacción de concluir un juicio luego de 13 años.

Uribe, en medio del segundo y último día de alegatos, insistió en que él es inocente, que no sobornó a ningún testigo, que no entregó ningún soborno, que no determinó a nadie y que su exabogado Diego Cadena, de hacer algunos pagos a algunos testigos, lo hizo sin que él lo supiera o lo autorizara.

Además, Uribe cuestionó que la justicia no haya logrado traer a las audiencias a una testigo que para él era clave en el caso: Mercedes Arroyave, una abogada que, según el exmandatario, acompañaba al senador Iván Cepeda a las cárceles donde, aseguró Uribe, se preguntaba por él y por su hermano y se ofrecían algunos beneficios. “Al escuchar a Ángela López, se llegó al extremo por parte de Mercedes Arroyave, quien acompañaba al senador Iván Cepeda, de preguntarles por una masacre en la finca Pavas, que habría hecho Álvaro Uribe porque tenía interés de quedarse en esa finca. ¡Qué infamia! Yo le pido a la administración de justicia que investigue esta ausencia, esta contumacia de Mercedes Arroyave. Mercedes Arroyave es clave en todo este proceso y no aparece”, dijo el expresidente.



"Uribe debe ser condenado": senador Iván Cepeda

Por su parte, el senador Iván Cepeda, finalizada la audiencia, mencionó ante medios de comunicación que “actuamos con la verdad, actuamos con la consciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho”.

También escribió desde su redes sociales que, “con orgullo y satisfacción podemos decir, luego de una lucha de 13 años que ha incluido toda clase de persecuciones, que el 28 de julio de este año, a las 8:30 am, la jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer el sentido del fallo en el juicio contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio por los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, soborno en actuación penal en concurso homogéneo y soborno”.



¿Cuándo será el sentido de fallo en el caso Uribe?

La juez Sandra Heredia, una vez finalizados los alegatos de Uribe, mencionó que, “terminado el juicio oral y atendiendo los juiciosos planteamientos esposados por la Fiscalía General de la Nación, apoderados de las presuntas víctimas, los señores defensores y la defensa material, y para efectos de dar una respuesta acorde a los mismos y el cúmulo de pruebas que hemos de analizar y también la premura de tiempo que tenemos en este proceso, voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y en consecuencia, para tal fin, se fija el lunes 28 de julio a partir de las 8:30 de la mañana”.

Fueron 16 horas de intervención del expresidente Uribe durante los dos días de alegatos, en donde señaló que fue víctima de un entrampamiento, que fue víctima de manipulaciones hechas, de malas interpretaciones y de errores cometidos por la Fiscalía.

En su última declaración, Uribe pidió a la juez Heredia que lo declare inocente: “El senador Cepeda siempre lo han presentado aquí como defensor de derechos humanos, pero yo también tengo derecho a los derechos humanos. Y yo, que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado defender la vida de quienes me han apoyado y de quienes me han combatido. Señora juez, le pido respetuosamente que me absuelva”.

Lo que sigue en este caso estará en manos de la juez Heredia, quien señaló que le espera un mes de deliberación de este caso y el 28 de julio se dará a conocer.

Si el expresidente Álvaro Uribe llegase a ser hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, no se conocerá la condena que tendría que pagar de inmediato, sino que habrá otra audiencia. Si Uribe es absuelto por la juez, este caso terminará.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias