¿Predio donde queda Vive Claro es un humedal? Secretaría de Ambiente respondió

Hay expectativa en Bogotá por la próxima apertura de Vive Claro Distrito Cultural, el nuevo escenario para conciertos y eventos culturales en la capital del país, una inauguración que ha estado marcada por muchos anuncios de eventos internacionales y también polémica por el tema ambiental. Por eso recientemente la Secretaría de Ambiente se ha pronunciado para aclarar cómo afecta la construcción del escenario la parte ambiental de la zona.

Vive Claro está ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, en las cercanías del centro comercial Gran Estación, y abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo 27 de julio con un concierto de Jessi Uribe y Paola Jara. A pesar de la emoción que genera a muchos fanáticos de la música por los eventos que vienen como conciertos de Green Day, My Chemical Romance, Imagine Dragons, Linkin Park, entre otros, también hay muchas dudas por el impacto ambiental que tendrá este escenario en el barrio Salitre Greco.



¿Es verdad que el escenario de Vive Claro se construye en un humedal?

Uno de las principales críticas que empezaron a circular en redes sociales sobre esta construcción es que, al parecer, el predio era un humedal y que la obra no contaba con licencias y estudios ambientales. "No es un humedal. Desde 2013, estudios técnicos de esta Secretaría concluyeron que el predio Salitre Greco no presenta las características de un humedal. No hay concentraciones naturales de agua, vegetación hidrófila ni conexión con cuerpos de agua cercanos", señaló Daniel Páez Delgado, subsecretario general de ambiente encargado.

El subsecretario señaló que cuando se planteó la construcción de este nuevo escenario, en 2024, nuevamente realizaron una valoración del predio y concluyeron una vez más que "no hay un ecosistema de humedad".

De la misma forma, se refirió a los respectivos permisos con los que cuenta la obra para llevarse a cabo. "Se otorgaron permisos a Ocesa Colombia para el manejo silvicultural, autorizando la conservación de 145 árboles, el traslado de dos árboles y, si bien se autorizó la tala de 81, se impuso una compensación ambiental de 509 árboles de 27 especies nativas que se van a sembrar en el predio", aclaró el funcionario.

Daniel Páez resaltó que, en medio de la revisión de la obra en medio de su desarrollo se hicieron los respectivos llamados por el cuidado ambiental. "Con ocasión de nuestras inspecciones y visitas de control y evaluación de la solicitud del permiso realizadas en diciembre de 2024, iniciamos dos procedimientos sancionatorios ambientales por intervenciones de 14 árboles que se realizaron sin contar aún con el permiso. Además, en enero de 2025 impusimos una medida preventiva de suspensión de actividades que estuvo vigente hasta que Ocesa Colombia cumplió y obtuvo el permiso requerido en marzo de este año".



¿Qué esperar de los eventos en Vive Claro?

Jimmy Rodríguez, coordinador de comunicaciones de Ocesa, indicó a Noticias Caracol Digital que Vive Claro Distrito Cultural está entrando por todo lo alto en el escenario de los conciertos, teniendo su gran apertura el próximo 27 de julio con un concierto de Paola Jara y Jessi Uribe, sumado a los otros eventos de alta calidad también anunciados como Blessd, Shakira y Kendrick Lamar, agregando que se realizarán más anuncios en lo que queda del año.

"Vive Claro se hizo es para que esas grandes bandas, esos grandes artistas internacionales que no habían podido venir a Colombia toquen terreno colombiano y especialmente Bogotá". Por otro lado, Rodríguez también amplió la invitación para asistir al Vive Claro a todos los interesados en la oferta cultural más allá de los conciertos que tendrá el lugar. "El apellido de Vive Claro es Distrito Cultural, tenemos un espacio para conciertos, pero también tenemos otros espacios como el pabellón para tener experiencias familiares, también pueden venir un domingo a almorzar, vamos a tener muchos restaurantes y zonas verdes donde pueden venir a compartir cualquier día de la semana".

