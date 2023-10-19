Dos altos oficiales saldrían del Ejército Nacional: ya serían cinco en menos de un mes

Actualización de información: La actuación disciplinaria adelantada por el Ejército Nacional contra el Mayor General (r) Álvaro Vicente Pérez Durán, relacionada con los hechos mencionados en esta publicación, concluyó con decisión de archivo del 23 de noviembre de 2023, al determinarse que no se configuraron irregularidades. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación dispuso igualmente la terminación y el archivo de las diligencias, en aplicación de la garantía de cosa juzgada, con lo cual cesó la persecución disciplinaria por estos hechos. En consecuencia, por los hechos a los que se refiere esta publicación no se impuso sanción disciplinaria al Mayor General (r) Álvaro Vicente Pérez Durán.

Fuentes militares le confirmaron a Noticias Caracol la salida de dos altos oficiales del Ejército Nacional. Se trataría de los generales Álvaro Pérez Durán y Rudy Arias, quienes al parecer solicitaron el retiro voluntario.



El primer alto oficial que saldría de la institución es el general Álvaro Pérez Durán, segundo comandante del Ejército Nacional de Colombia y quien está siendo investigado por presunto peculado, pues existen sospechas de que habría utilizado las instalaciones de la escuela de equitación en Bogotá para alojar y mantener, con recursos públicos, un caballo de su propiedad.

El otro oficial que saldría es el general Rudy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas de la institución.



Con el aval del Ministerio de Defensa, el general Juan Carlos Correa Consuegra, quien venía desempeñándose como inspector general del Ejército, asumirá como segundo comandante del Ejército.



Aún están determinando quién reemplazará al general Arias en la jefatura del Estado Mayor de Planeación.

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A esto se suma la reciente salida de los generales Jhon Jairo Rojas, Óscar Tobar y Nairo Martínez, anunciada hace unos días.

Así las cosas, serían cinco los generales del Ejército Nacional que salen de la institución en menos de un mes.