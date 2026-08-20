Acueducto anunció cortes de agua en seis localidades de Bogotá este 20 de agosto: barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó para este jueves 20 de agosto varias intervenciones en las redes de acueducto de la ciudad. Los trabajos hacen parte de las actividades que la entidad desarrolla para atender las condiciones de la infraestructura y reducir el riesgo de daños que puedan generar interrupciones de mayor alcance. De acuerdo con la programación publicada por la empresa, los cortes comenzarán entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, dependiendo del sector. En todos los casos incluidos en la jornada de este jueves, la duración estimada de la suspensión es de 24 horas.

Los usuarios de las zonas señaladas deberán tener en cuenta los horarios establecidos para cada intervención y tomar medidas antes de que comience la suspensión. La recomendación principal es almacenar con anticipación una cantidad de agua que permita cubrir las necesidades básicas durante el periodo en el que no habrá suministro. La programación de la EAAB contempla afectaciones en localidades como Barrios Unidos, Suba, Tunjuelito, Kennedy y Bosa. Cada intervención corresponde a una actividad diferente, por lo que las zonas afectadas y los horarios de inicio varían.



¿Dónde habrá cortes de agua en Bogotá hoy?

Localidad afectada Barrio Dirección Horario Razón del corte Barrios Unidos Los Andes

De la Transversal 55 a la Avenida Carrera 68, entre la Calle 90 a la Calle 100.

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa

De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Calle 116.

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvulas

Tunjuelito

Fátima

De la Transversal 44 a la Avenida Carrera 33, entre la Calle 49A Sur a la Calle 52G Sur.

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua, Alquería La Fragua II, Tejar

De la Avenida Carrera 68 a la Transversal 68F, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Calle 40 Sur.

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

María Paz, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Chucua de La Vaca, Banderas, Llano Grande, Techo, Corabastos

De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Empates Red Matriz

Bosa

Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa

De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82 De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento

Recomendaciones para los hogares durante el corte

La EAAB recomienda a los habitantes de las zonas afectadas prepararse antes del inicio de las intervenciones. Una de las principales medidas consiste en llenar previamente los tanques de reserva de las viviendas para contar con agua durante las horas de suspensión. En los hogares que no cuentan con tanque, se puede almacenar una cantidad razonable de agua en recipientes limpios y destinados exclusivamente para este uso. La empresa señala que el agua almacenada debe consumirse antes de que transcurran 24 horas. Durante la suspensión también se recomienda reducir el consumo y utilizar el agua disponible principalmente para actividades esenciales, entre ellas el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Los cortes anunciados para este jueves 20 de agosto tienen una duración estimada de 24 horas. Sin embargo, el inicio depende de la zona y del trabajo que realizará la empresa. En Barrios Unidos y Suba, las labores comenzarán a las 10:00 a. m. En Tunjuelito y en una de las zonas de Kennedy, el inicio está previsto para las 9:00 a. m. La segunda zona de Kennedy y los sectores programados de Bosa tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. La duración corresponde a la programación entregada por la EAAB para cada intervención y puede estar relacionada con el tiempo necesario para completar los trabajos sobre las redes.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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