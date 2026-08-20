TransMilenio anuncia nuevas medidas para frenar a los colados en estaciones de Soacha

El ingreso de personas sin pagar el pasaje es uno de los problemas que continúa afectando la operación de TransMilenio. Para enfrentar esta situación, el sistema anunció una intervención en siete estaciones ubicadas entre Bogotá y Soacha, que contempla la instalación, reposición y mantenimiento de puertas, además de nuevos mecanismos destinados a controlar el acceso de los pasajeros. Según indicó la empresa, el proyecto hace parte de un convenio "que integra esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos orientados a la adecuación física de las estaciones", firmado junto a la Agencia Regional de Movilidad (ARM), por un valor de $48.437 millones.

El corredor Bogotá-Soacha tiene un peso importante dentro de la operación. Durante 2025 registró cerca de 37,4 millones de validaciones, equivalentes a un promedio de alrededor de 102.000 validaciones diarias. En las estaciones ubicadas en Soacha, además, se movilizan diariamente más de 100.000 personas mediante el componente troncal del corredor, de acuerdo con la información entregada por las entidades. El convenio contempla adecuaciones físicas, mantenimiento de elementos existentes y modificaciones relacionadas con los mecanismos de entrada a las estaciones.

¿Cuáles estaciones de TransMilenio tendrán nuevas medidas de seguridad?

Las estaciones que serán intervenidas son San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII, en Soacha, y Bosa, Perdomo y Madelena, en Bogotá. Uno de los componentes principales será la instalación de aproximadamente 140 puertas automáticas en las siete estaciones, estructuras que hacen parte de las medidas con las cuales TransMilenio busca "fortalecer la seguridad de la comunidad usuaria" al ordenar el ingreso y disminuir los puntos por los cuales actualmente algunas personas entran al sistema sin realizar la validación correspondiente. La entidad explicó que estos recursos serán ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2027 y que estarán destinados a diferentes obras en "uno de los ejes de mayor demanda del sistema de transporte público del país".



La intervención también contempla la implementación de Barreras de Control de Acceso, conocidas como BCA. En el caso de San Mateo se realizará un piloto con barreras de tipo piso a techo, una alternativa que permitirá evaluar su funcionamiento antes de determinar posibles aplicaciones en otros puntos del sistema. "Este proyecto busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, operativos y logísticos entre las partes, de acuerdo con sus competencias, para adelantar las actividades tendientes a la mejora de las condiciones de integración del servicio de TransMilenio en el sur de Bogotá y el municipio Soacha", indicó Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio.

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"Luego del acuerdo marco firmamos y materializamos estos recursos que serán invertidos por TransMilenio y la ARM para garantizar inversión en la mejora de las estaciones que conectan a Soacha con Bogotá, será en los próximos meses de la ejecución de estos recursos que tendremos la oportunidad de encontrar lo que los soachunos hemos reclamado a lo largo de la historia: calidad en el servicio y oportunidad de acceso en la alimentación de TransMilenio", dijo el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez. La medida se suma a otras acciones que TransMilenio ha venido implementando para enfrentar la evasión del pago. En este caso, el proyecto busca que parte de la respuesta al problema quede incorporada a la infraestructura de las estaciones. Las siete estaciones incluidas en el proyecto están distribuidas entre los dos territorios:



Anuncian nueva estación de TransMilenio en la avenida Caracas

Usuarios de TransMilenio tendrán una nueva opción para movilizarse por la avenida Caracas. La empresa anunció que en agosto comenzará a operar la estación Calle 72, construida como parte de las intervenciones asociadas a la Línea 1 del Metro de Bogotá. La puesta en servicio de esta infraestructura estará acompañada por el cierre definitivo de la estación Calle 76, que hasta ahora se mantenía en funcionamiento en este tramo de la troncal Caracas Centro. Según indicó TransMilenio, la nueva estación se convertirá en la segunda estación definitiva habilitada en la troncal Caracas Centro durante el desarrollo de estas obras.

La nueva estación Calle 72 entrará en operación el sábado 22 de agosto de 2026. Su apertura se realizará de manera simultánea con el cierre de la estación Calle 76. El cambio implica que quienes acostumbraban utilizar Calle 76 deberán modificar sus recorridos y considerar las estaciones disponibles en el sector. Entre las alternativas señaladas por TransMilenio están la nueva estación Calle 72 y Héroes - Colmena Seguros. También se podrá utilizar la estación Polo, ubicada en la troncal Calle 80. La modificación responde a la necesidad de liberar el espacio de la estación Calle 76 para continuar con las obras de la Línea 1 del Metro.

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La infraestructura contará con tres vagones y dos accesos - cada uno con su respectiva taquilla -, "diseñados para ofrecer una mejor experiencia de viaje y una operación más segura". Cada vagón tiene una longitud de 90 metros y las tres estructuras están conectadas mediante una pasarela central; la estación tiene una longitud de 383 metros, mientras que las zonas destinadas al abordaje tienen un ancho de ocho metros. Otro de los elementos incorporados son las puertas automáticas "fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad. Además, incorporan un sistema de bloqueo que impide su apertura no autorizada, tanto desde el interior como desde el exterior".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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