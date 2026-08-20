Video: la valiente reacción de los médicos que vivieron el terremoto en pleno quirófano en Cali

Como un acto de valentía y vocación, un grupo de médicos que estaban en pleno quirófano en el Hospital Universitario del Valle, en Cali, decidió quedarse allí con la paciente en la camilla mientras la Tierra se movía y las personas alrededor evacuaban. El momento, que se ha hecho viral, conmueve a la capital del Valle del Cauca y demuestra la humanidad de este grupo de profesionales de la salud durante el terremoto.

La paciente ya estaba bajo sedación profunda y se encontraba a pocos minutos de ser operada de un tumor cerebral. El movimiento de la Tierra de 7,4 de magnitud los tomó por sorpresa. Todo se sacudió y por unos segundos el miedo también se apoderó de los médicos, pero en medio de la angustia, la anestesióloga Claudia Komaromi y dos residentes no se separaron de la paciente que estaba en la camilla, una mujer con una limitación de movilidad por un tumor cerebral que no podía protegerse por sí misma.

"Eso es lo que hace un anestesiólogo, proteger la vida de los pacientes, cuando están anestesiados están indefensos, no se pueden mover, no se pueden evacuar", aseguró Komaromi sobre el momento del terremoto, que quedó grabado y se hizo viral por la valentía de los médicos.



Las imágenes lo dicen todo. Mientras el quirófano se mueve, ellos se aferran a la camilla y con sus propios cuerpos protegen a quien en ese momento estaba completamente indefensa. Se va la luz, aumenta el temor y por un instante la sensación de que todo puede terminar está presente. Pero nadie abandona la paciente. Permanecen a su lado hasta que el movimiento termina y pueden evacuarla."Sentimos miedo, sentimos temor, sentimos angustia como lo sintió todo el mundo, pero la responsabilidad va primero", dijo la anestesióloga.



La doctora añadió que esto mismo hicieron todos los anestesiólogos del Hospital Universitario del Valle, quienes tenían a cargo algún paciente con sedación, que estaba en cirugía o que no se podía mover. No los abandonaron, incluso, cuando parte de la estructura se caía al suelo. "Es importante que la comunidad sepa que nunca los abandonamos", agregó Komaromi. En este mismo hospital se registró cómo varios de los médicos, cuando el sismo pasó, atendieron a varios de los hospitalizados en el parqueadero, lo que muestra su compromiso por la vocación.

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#Colombia | En Cali tres profesionales de la salud, en medio del terremoto, decidieron no moverse de su lugar de trabajo y en pleno quirófano protegieron con sus propios cuerpos a una paciente. Esta es la historia.



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En este centro de salud, una de las torres se desplomó tras el terremoto el pasado 10 de agosto. Una semana después, los rescatistas, sostenidos por grúas, removieron los escombros y lograron ubicar cinco cuerpos de personas que quedaron atrapadas en la tragedia. Según la información preliminar, murieron cuando la edificación colapsó. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, les rindió un homenaje a estos hombres y mujeres que no han detenido su labor y despidió a uno de los equipos de Estados Unidos, a otro de Guayaquil y a otro de Yopal.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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