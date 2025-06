Ejército denuncia el secuestro de 57 militares en el Cauca: ¿qué es lo que se sabe?

El Ejército colombiano denunció este domingo que 57 militares fueron "privados de su libertad" en la zona del Cañón del Micay, en el convulso departamento del Cauca, por comunidades que al parecer están "constreñidas" por una disidencia de las antiguas Farc. El primer hecho ocurrió el sábado en una zona rural del municipio de El Tambo, donde los uniformados sufrieron una asonada y cuatro de ellos están en poder de civiles, detalló el Ejército en un comunicado.

Entre tanto, en la tarde de este domingo, "en un movimiento que estaban realizando hacia zona urbana del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, un nuevo grupo de militares fue interceptado y rodeado por aproximadamente 200 personas que habrían sido constreñidas por el grupo armado residual Carlos Patiño" de las disidencias.

"Como resultado de ambos hechos, en total, cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad en contra de su voluntad", agregó la información.

En un intento para retomar el control de El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, una facción del Estado Mayor Central (EMC) y la mayor disidencia de las Farc, que se dedica al narcotráfico, el Ejército colombiano puso en marcha, el 12 de octubre de 2024, la 'Operación Perseo', en la que se desplegaron más de mil soldados.

Sin embargo, el despliegue militar no ha dado el resultado esperado y las disidencias siguen controlando la zona y desafiando al Estado.

"La Tercera División del Ejército Nacional exhorta al respeto por las instituciones del Estado y rechaza categóricamente la utilización y constreñimiento de las comunidades por parte de grupos armados organizados, así como toda forma de violencia contra la Fuerza Pública", dijo el Ejército en el comunicado.



¿Qué dijo el ministro de Defensa?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en sus redes sociales, dijo que la Constitución Política de Colombia es clara: "Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás es secuestro así lo intenten maquillar. No existe ningún lugar prohibido para que la Fuerza Pública cumpla con su misión constitucional de restablecer el orden y garantizar la seguridad".

En su mensaje, el jefe de la cartera de Defensa añadió que la asonada a la Fuerza Pública es un delito y, por ende, un ataque al Estado Colombiano. "La población del Cañón del Micay es gente que quiere dejar los cultivos para uso ilícito y transformar el territorio a la paz . No quieren que sus hijos sean reclutados para la violencia, no quieren que sus campos estén llenos de minas y no quieren sembrar un cultivo que se transforma en veneno y muerte. La educación, la salud, las vías, la cultura, el deporte y el trabajo digno van a llegar al Cañón del Micay. Los terroristas son temporales, el Estado es permanente", anotó.

En marzo pasado, 28 policías y un militar fueron secuestrados en El Plateado cuando ayudaban a repeler una asonada de pobladores de la zona contra el Ejército, en la que además los atacantes incineraron dos vehículos oficiales. Los uniformados fueron dejados en libertad dos días después de ser retenidos y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, achacó este secuestro al grupo Carlos Patiño.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL

Con información de Efe