Congresista Julio César Triana revela nuevos detalles de hombres que atacaron a tiros su vehículo

Momentos de pánico vivió el representante a la Cámara Julio César Triana, en el departamento del Huila, mientras se desplazaba desde el municipio de La Plata hasta Neiva en la tarde del miércoles 13 de agosto. Alrededor de seis hombres atacaron a tiros la camioneta en la que se movilizaba, la cual recibió ochos disparos. "Lamentablemente fueron casi tres impactos en el lugar en el que venía sentado", indicó previamente el congresista, quien relató lo que recuerda de estos sujetos en entrevista con Noticias Caracol.

En imágenes difundidas por su equipo de prensa, se pueden apreciar al menos tres impactos de bala en los vidrios delanteros y traseros de la camioneta en la que viajaban seis personas, quienes salieron ilesas, incluido el representante. En su denuncia, Triana aseguró que el vehículo recibió disparos de fusil y pistola. "En una zona de curvas salen alrededor de seis tipos, uno de ellos le hace señales al otro señalando el vehículo y de manera repentina los otros dos tipos se hacen al frente de la vía y abren fuego contra el vehículo", relató para este noticiero.

Agregó que él, junto con miembros de la UNP y de su equipo de trabajo, se trasladaron unos 10 kilómetros más para llegar al municipio más cercano: Paicol. "En eso la angustia se apodera de nosotros. Una de las llantas fue destruida y debido a eso empezó a echar humo, a sentirse a quemado. Claro, seguramente estábamos andando solo en el rin del vehículo hasta llegar a Paicol. Realmente fue un momento muy difícil", contó.

Debido a esta situación, el congresista fue evacuado vía aérea desde el municipio de Paicol hasta el batallón Tenerife, en la capital del departamento del Huila, donde fue recibido por el gobernador del departamento, Rodrigo Villalba. "Desde el primer momento estuvimos atentos hablando con el representante, con las autoridades (...) El propio comandante de la Brigada se desplazó un helicóptero para irlo a traer de la estación de policía del municipio de Paicol", dijo el funcionario.

Villalba añadió que este jueves tienen agendado un consejo de seguridad en La Plata, "porque es la zona del departamento más afectada en temas de seguridad y de orden público", reunión que contará con las principales autoridades del departamento.



¿Qué se sabe de los atacantes de Julio César Triana?

Triana indicó que en el momento del ataque el tráfico avanzaba con normalidad, y que la única imagen que recuerda es que "dos tipos se abalanzaron al centro de la vía a disparar". El conductor de la camioneta "les echó el vehículo", y fue cuando se corrieron de la vía y salieron huyendo. "Pasaban vehículos por el lado de ellos y estos tipos sin importarle nada dispararon todo el tiempo", indicó el congresista.

Ante la pregunta de qué recuerda de los atacantes, Triana respondió que "eran muy jóvenes", y que llevaban "sudaderas verdes". "El que estaba en el margen izquierdo era muy joven, que fue como el que le hizo señas a los otros y señaló el vehículo nuestro", añadió.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, el representante indicó que ha recibido amenazas y que ya han sido informadas a las autoridades. "El año pasado presenté ante la Fiscalía y la Policía Nacional una denuncia por un comunicado que me llegaba de, al parecer, un grupo de disidencias de las Farc, donde me declaraban enemigo de la paz, me declaraban promotor de la guerra y, por supuesto, objetivo militar para ellos. Yo pedí que se confirmara si este comunicado era real", relató para Noticias Caracol.

Afirmó que desde entonces no le han reforzado su equipo de seguridad. "Lo que hemos evidenciado es que las garantías para ejercer el proceso electoral no están dadas. Y mientras no haya un gran plan de democracia, un gran plan de choque del Estado colombiano y pongamos en riesgo nuestras familias, hay que tomar decisiones", reiteró.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Ejército se enfrentó a disidentes de la extinta guerrilla de las Farc que atacaron a tiros la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara. "Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco (alias) 'Iván Mordisco'", expresó.

