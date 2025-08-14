General (r) Rodolfo Palomino, culpable en primera instancia por tráfico de influencias

La Corte Suprema de Justicia anuncia este jueves 14 de agosto que declara culpable y condena en primera instancia al general en retiro Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias. Agrega que por ahora no ordenará su captura y lo definirá al momento de tasar la condena.

Según el alto tribunal, se habría comprobado que el ofici9al influyó para evitar la captura de una persona investigada por la Fiscalía General de la Nación.

Noticia en desarrollo.