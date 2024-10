El cruel final del ganadero Esteban Urueta: ¿administrador de la finca cometió el crimen?

En las últimas horas se confirmó el asesinato del ganadero Esteban Urueta González, quien había sido reportado como secuestrado dos días atrás. Hallaron su cuerpo en una zona rural del municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, explicó que las investigaciones han arrojado que el crimen estaría relacionado con un posible conflicto interno respecto a una propiedad ganadera de Urueta.

¿El administrador de la finca está en la mira de las autoridades?

Zuleta explicó que “hasta el momento no hay pruebas de que esto esté vinculado a grupos armados ilegales ni a un secuestro”, pero que existe una tesis que relaciona al administrador de la finca de la víctima (identificada como Cristian Petro) y al manejo del ganado, pues el gobernador reveló que Esteban Urueta había manifestado problemas con la desaparición de unos animales.

“Al parecer, fue un asesinato en una de las propiedades de Esteban Urueta, donde él había reportado la desaparición de una parte de su ganado”. Esta acusación no se hizo de manera formal ante las autoridades debido a que “la gente muchas veces no denuncia las extorsiones, no denuncia este tipo de hechos. Aquí la invitación es a que denunciemos, que, desde la Gobernación del departamento, de la mano de los alcaldes, la Policía y el Ejército, podamos ayudar a esclarecer este tipo de hechos”, indicó el mandatario local.

Las autoridades investigan la muerte de Esteban Urueta y de la desaparición de dos de sus empleados. El gobernador Zuleta subrayó que “existen testimonios de la comunidad” que apuntarían a que los cuerpos fueron incinerados.

