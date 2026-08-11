Los muertos que ha dejado el terremoto en Colombia, según Asocapitales

Asocapitales entregó un nuevo balance en la mañana de este martes 11 de agosto sobre los fallecidos por el terremoto en Colombia. Con la información adicional que han entregado las autoridades en cada ciudad, la cifra se elevó a 181, siendo Cali la ciudad con más víctimas fatales, 95, mientras se avanza en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros. El alcalde Alejandro Eder confirmó la cifra, agregando que hay 949 heridos por esta tragedia, 86 rescatados, 239 atrapados y 56 edificios colapsados.

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Las operaciones en la capital del Valle del Cauca se han concentrado en el edificio Brisas del Limonar, en el sector de Capri, donde hay un reporte de 25 personas bajo el concreto luego de que la estructura se viniera al piso.



El balance en las otras ciudades afectadas por el terremoto en Colombia

En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que durante la noche encontraron un cuerpo sin vida, lo que elevó a 14 el número de fallecidos. Además, hay 131 heridos, 3.500 personas afectadas. Una de las víctimas fatales fue el pequeño Mateo Valencia, hijo de Jairson Leonel Valencia, el alcalde de Bahía Solano. (Lea también: Varios temblores se sintieron en el Pacífico en la madrugada del martes, la mayoría en Chocó)

En Pereira, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, se habla de 72 fallecidos, 11 desaparecidos, 6 heridos y 53 personas atrapadas entre los escombros. Además, hay 58 estructuras colapsadas. En Manizales los muertos se contabilizan en 5.



En la capital risaraldense muchos ciudadanos pasaron la noche en vela cuidando sus casas, algunas completamente destruidas, otras con daños estructurales que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. Buena parte de la ciudad está sin luz y sin gas, mientras que los servicios de telefonía móvil y de internet han ido volviendo.



El terremoto en Colombia es un sismo de subducción "bastante complejo, que habrá que estudiar a fondo" por el daño sustancial ocasionado pese a su gran profundidad (100 km), y que comparte "contexto tectónico" con los de Venezuela del pasado junio, indicó en entrevista con EFE Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que explicó que este último fenómeno de magnitud 7,4 ocurrido este lunes "responde a lo que es la zona de subducción entre una placa tectónica de Nazca con la placa sudamericana". (Lea también: ¿Por qué el temblor del 10 de agosto se sintió en tantas ciudades de Colombia y en otros países?)

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El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (de la región del Pacífico), y uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años, se considera "un terremoto en dirección", conforme a los análisis tectónicos y geológicos.

"Si seguimos la falla que provocó el terremoto Venezuela hacia el oeste y hacia abajo, enlazaríamos con la zona donde se han producido estos terremotos", observó. Y pese a esta similitud, puntualiza que hay dos elementos que los distingue "bastante". En primer lugar, los de Venezuela ocurrieron "a 10 km de profundidad y el terremoto de Colombia ha sido a 100 km de profundidad; y, en segundo lugar, están separados de unos epicentros a 1000 km". Si bien a ambos les diferencia "su profundidad y distancia física", en los dos casos se identifica el "mismo contexto tectónico, exactamente el mismo, interaccionando la parte de Venezuela con la placa del Caribe y, por la parte colombiana, interaccionando con la placa de Nazca".

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En Colombia, el temblor se sintió durante más tiempo en algunas áreas debido a lo que se conoce como "efecto de sitio". Esto se produce "cuando las propiedades mecánicas y geológicas del terreno que sufre el paso de la onda sísmica amplifica la frecuencia y amplifica la amplitud de la onda". Y, además, "amplifica el daño que puede producir a los edificios que están sobre estos terrenos", detalló. Otro factor "interesante" en este último sismo en Colombia es que "ha causado bastante daño para estar a 100 km de profundidad" pues es "muy difícil que a estas profundidades se nucleen terremotos en dirección".

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE