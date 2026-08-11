Tras terremoto en Colombia, familias buscan a seres queridos desaparecidos: lista

Son muchas las familias que siguen en búsqueda de sus seres queridos tras el terremoto en Colombia de 7,4 que deja cerca de 200 personas fallecidas. Noticias Caracol ha habilitado la línea de WhatsApp 315 366 0201 para ayudar en ese rastreo. Además, la Cruz Roja Colombiana activó el programa Protección de Vínculos Familiares para ayudar a la ciudadanía a localizar a algún familiar con el que haya perdido contacto tras el terremoto en Colombia. Para ello, puede contactarse al correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org o al WhatsApp (+57) 321 213 9525. (Lea también: ¿Por qué el temblor del 10 de agosto se sintió en tantas ciudades de Colombia y en otros países?)

#Colombia | Noticias Caracol ha dispuesto la línea de WhatsApp 3153660201 para obtener o dar información sobre las personas que se encuentran desaparecidas luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto.



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Listado de personas desaparecidas

Sandra y Simón Aguirre, quien tiene 3 años, residentes de senderos de Unicentro, en Pereira.

Los hermanos Valentina y Juan Esteban Vanegas. Sus familiares dicen que están bajo los escombros de Torres del Limonar, en Cali.

Mauricio y Sofía Caro, padre e hija. La última vez que se supo del señor estaba en el centro de Pereira con un pie herido.

Marta Cañas, residente de Los Alpes, en Pereira. Dice su familiar que sabe que sobrevivió, pero no dónde se encuentra.

Flor Fierro y Andrés y Vanessa Romero, en Pereira.

Luis y Vanessa Espinosa, su familia los busca en Cali.

Mayerli Duque, en Pereira, en el barrio Las Brisas.

Claudia Mónica Trigueros Rojas, desaparecida en un edificio ubicado en la calle 5 con carrera 44 de Cali.

Cecilia Laguna, en el edificio Ariguaní de Cali.

Violeta Guerrero y Amparo Jaramillo, que estarían bajo los escombros del conjunto residencial Guadalupe, en Cali.

Maha Jazmín Garvett, María José Martínez y María Daniela Vargas Martínez, estaban en Pereira.

Gloria Rodríguez, estaba entre Armenia y Cajamarca.

Hasta el momento, se ha informado sobre la muerte de 185 personas en Cali, Pereira, Manizales y el departamento de Chocó por el terremoto en Colombia. (Lea también: Los muertos que ha dejado el terremoto en Colombia, según Asocapitales)

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