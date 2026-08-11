Alejandro Eder dice que van 95 muertos por terremoto en Cali: “Es una pesadilla”

Fue una noche larga y triste en Cali. Los rescatistas trabajaban a toda marcha en Ciudad Capri para buscar sobrevivientes o rescatar los cuerpos que yacían bajo los escombros. Muchas familias también intentaban alguna manera de intentar saber de sus seres queridos, quienes desde la mañana del 10 de agosto del 2026 no volvieron a contestar sus teléfonos.

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En Cali hay desespero, tristeza y nostalgia. Los edificios colapsados y la mirada al horizonte de las personas que aún no entienden qué pasó es la imagen común en los alrededores de las zonas acordonadas. En la mañana de este 11 de agosto, el alcalde Alejandro Eder, en diálogo con Noticias Caracol, contó las difíciles horas que vive esa capital: “Es una noche muy dura. Es una pesadilla”.

La cifra de muertos en Cali por el terremoto aumentó a 95 y de heridos es de 949 personas. La Alcaldía también dio cuenta que son 45 estructuras con colapso total o parcial y que hay 239 personas atrapadas. El alcalde Eder se refirió a la solidaridad de otras ciudades, las cuales han enviado a Cali a sus rescatistas, como los 150 que llegaron durante la noche a apoyar de inmediato las labores de búsqueda y rescate. Además, en el transcurso del día llegaran otros 140.



"El llamado a la ciudadanía es no salir a la calle": Eder

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“Quiero hacerles un reconocimiento a los caleños que se han unido para rescatar a los demás”, dijo. También mencionó las necesidades para tener comida preparada para los damnificados que se quedaron sin hogar y hoy se hospedan en albergues, necesitando agua, colchonetas, guantes y picas.

En cuanto a los edificios de Brisas de Limonar, que constaba de dos torres, manifestó que puede haber unas 25 personas entre los escombros. De hecho, en la noche, fue rescatada una persona con vida y hay esperanzas de que puedan encontrar más sobrevivientes.

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Respecto a la situación de los hospitales, Eder dijo que se está trabajando a tope, pero bien, aunque se explora la posibilidad de instalar hospitales de campaña. “El llamado a la ciudadanía es no salir a la calle, para facilitar el traslado de los rescatistas. La prioridad de los caleños es rescatar a las 250 personas que estimamos están atrapadas en escombros”, anotó.

Finalmente, dijo que es un momento de mucho dolor y una prueba para estar unidos. “Nuestras oraciones están con las familias y con los rescatistas para poder encontrar más personas con vida”, agregó.

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