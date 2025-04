El emotivo mensaje del papa Francisco en Colombia: "Basta una persona buena para que haya esperanza"

Uno de los momentos más memorables para los colombianos fue la visita del papa Francisco en 2017, un viaje histórico marcado por un poderoso mensaje de reconciliación y paz. Esta visita tuvo lugar cuatro años y medio después del inicio de su pontificado y fue la tercera vez que un papa visitó el país, después de Pablo VI, en 1968, y Juan Pablo II, en 1986.

Su mensaje antes de la visita

Antes de su llegada al país, el sumo pontífice envió un contundente mensaje sobre su visita y el propósito de su viaje. A pocas horas de abordar el avión, el papa Francisco escribió a través de sus redes sociales “rueguen por mí y por toda Colombia”, y agregó: “Iré en búsqueda de la reconciliación y la paz en ese país”. El pontífice estuvo acompañado de su comitiva y de un séquito de periodistas de todo el mundo que cubrieron minuto a minuto su recorrido por el país.

Los temas claves del papa Francisco en su visita

Durante su visita, en septiembre de 2017, el primer papa latinoamericano recorrió las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena, donde compartió con dirigentes políticos, feligreses y comunidades religiosas. Aprovechó la oportunidad para hablar sobre temas de reconciliación y paz, tras el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, así como sobre el medio ambiente y la justicia social. También, se pronunció sobre la situación en Venezuela y oró por una solución pacífica y democrática ante la crisis de ese país.

No obstante, dentro de su agenda, el pontífice también abordó temas como la lucha contra la pobreza y el racismo. Además, dedicó un espacio para hablar sobre la fe, el papel de la Iglesia y la vocación al servicio.

La llegada del pontífice a Colombia

El miércoles 6 de septiembre, a las 4:10 p.m., arribó el avión papal a la base militar de Catam en Bogotá y ese fue el inicio de cuatro días en los que gran parte del país se unió al reto de la reconciliación planteado por el papa Francisco. Fue recibido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, la primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, y el nuncio apostólico en Colombia Ettore Balestrero.

En medio de un gran ambiente de fiesta y alegría, el pontífice saludó y bendijo a los primeros grupos de feligreses, de niños y también de uniformados heridos en combate. Luego realizó un recorrido en el papamóvil por la avenida El Dorado en Bogotá, hasta donde miles de ciudadanos se volcaron para darle la bienvenida en su ruta hacia la Nunciatura Apostólica. Allí, en medio de cantos, lo recibió un grupo de jóvenes al que le dijo: “No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así".

La agenda de la visita del papa Francisco en Colombia

El jueves 7 de septiembre, el papa se dirigió al Palacio de Nariño, donde dio un discurso sobre la importancia de dejar de lado el odio y los intereses particulares para que todos los colombianos se unan por un mismo propósito: la paz. Luego, arribó a la Catedral Primada y a la Plaza de Bolívar, donde miles de colombianos lo esperaban. El papa Francisco ofreció una emotiva oración ante la Virgen de Chiquinquirá, en la que animó a la juventud a promover el perdón para sanar al país de su lucha contra el conflicto.

“Mantengan viva la alegría, es signo del corazón joven que ha encontrado al señor. Nadie se las puede quitar... ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande”, dijo el papa Francisco durante su discurso. Después, hubo una multitudinaria misa en el Parque Simón Bolívar.

El 8 de septiembre, llegó a la ciudad de Villavicencio, donde brindó su mensaje de reconciliación. Allí ofició una misa en la que enfatizó que “nosotros decimos sí a la verdad, a la bondad y a la reconciliación... Basta una persona buena para que haya esperanza, no olviden que cada uno de nosotros puede ser esa persona”. En el Parque Las Malocas presidió un encuentro con víctimas del conflicto armado con el fin de promover la reconciliación nacional. Además, el papa beatificó a dos sacerdotes católicos asesinados y bendijo al Cristo mutilado de Bojayá, símbolo de la masacre de 74 civiles al interior de una iglesia.

En su cuarto día viajó a Medellín, donde brindó un mensaje claro sobre la misión de la Iglesia católica de no excluir a nadie, sino, por el contrario, permitir que todos los que deseen se acerquen a ella. “La iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios no está solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor... La iglesia no es nuestra, es de Dios, él es el dueño del templo y todos tienen cabida. Nosotros somo simples servidores”, dijo.

Asimismo, durante la misa, rindió tributo a las víctimas de las mafias de las drogas y estuvo en el Centro de Eventos La Macarena donde se reunión con sacerdotes y seminaristas.

Por último, visitó Cartagena, donde hizo una parada en la iglesia de San Pedro Claver y elogió a este sacerdote jesuita defensor de los derechos humanos. Además, el papa Francisco denunció la trata de personas y rezó por los colombianos y la difícil situación de pobreza. En horas de la noche, el pontífice regresó a Roma luego de una emotiva ceremonia en la que fue despedido del país con música folclórica y tradiciones locales.