Él es el nuevo comandante que asumió liderazgo del Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida

El brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez asumió el mando del Centro Nacional de Entrenamiento durante una ceremonia militar presidida por el Inspector del Ejército Nacional, en el Fuerte Militar de Tolemaida. Además, el alto mando institucional destacó la gestión del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien durante cerca de un año fortaleció el entrenamiento operacional, el bienestar del personal, el deporte y la seguridad de esta guarnición militar, mediante la implementación de la plataforma SIGAP.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) es una de las unidades estratégicas más importantes para la preparación operacional de las Fuerzas Militares. En el marco de la ceremonia, el Inspector del Ejército destacó el liderazgo, compromiso y resultados alcanzados por el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien "impulsó importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del entrenamiento operacional, el bienestar del personal militar y sus familias, así como la promoción del deporte como eje fundamental para la preparación física de los hombres y mujeres de la institución".

De igual manera, habló sobre el impacto de la implementación de la plataforma SIGAP, herramienta tecnológica que fortaleció los procesos de seguridad, identificación, control y trazabilidad de las personas y vehículos que ingresan y salen del Fuerte Militar de Tolemaida, consolidando a esta guarnición como una ciudad militar modelo.



En ese sentido, el Inspector del Ejército anunció que el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres seguirá liderando el fortalecimiento de la formación, capacitación, entrenamiento y doctrina de los hombres y mujeres del Ejército Nacional.



El nuevo comandante nació el 3 de mayo de 1974 en Yolombó, Antioquia. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova el 16 de febrero de 1993, y se graduó como subteniente el 1 de diciembre de 1994. Es oficial del Arma de Infantería y cuenta con una amplia trayectoria operacional, respaldada por cursos de combate como Lancero, Paracaidismo, Jefe de Salto y Procedimientos de Policía Militar.

Publicidad

Su sólida formación académica incluye el título de Profesional en Ciencias Militares, Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales, Administración de Empresas, un Master of Science y tiene también una Maestría en Estrategia y Geopolítica, complementando una carrera caracterizada por el liderazgo y la preparación estratégica. A lo largo de su vida militar ha recibido importantes condecoraciones, entre ellas la Medalla Batalla de Ayacucho, la Orden del Mérito Militar José María Córdova, la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y la Orden de Boyacá, una de las máximas distinciones otorgadas por el Estado colombiano. Antes de asumir este nuevo reto, se desempeñó como comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, desde el 22 de diciembre de 2023.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL