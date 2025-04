El Poblado, San Antonio de Prado, Itagüí, Bello y La Estrella tendrán cortes de agua esta semana

Empresas Públicas de Medellín anunció la interrupción del servicio de acueducto en varios sectores clave de municipios del Valle de Aburrá . La entidad aseguró que esta suspensión se hará para realizar trabajos de mantenimiento y lavado de tanques, una tarea que debe hacerse al menos dos veces al año para mantener un control de la calidad del agua para consumo humano.

Corte de agua en El Poblado

Entre las 7:00 p.m. del martes 8 de abril y las 5 a.m. del 9 de abril se interrumpirá el servicio de acueducto en varios sectores de El Poblado, en Medellín, para hacer el cambio de válvulas de distribución secundaria en el circuito Los Parra.

20.991 usuarios de Provenza, Parque Lleras, Alejandría, Asomadera No 1, Asomadera No 2, Barrio Colombia, Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Florida, La Linde, Las Lomas No 1, Las Lomas No 2, Los Naranjo, Manila, San Diego y Villa Carlota se verán golpeados por la medida, sin embargo, EPM dispondrá de dos carrotanques en la zona para proveer con agua potable a la comunidad.

Los cortes se harán en el siguiente rango de direcciones:



De calle 4 sur hasta calle 15 B entre carrera 32 hasta carrera 43 A.

De calle 15 B hasta calle 29 entre carrera 29 y carrera 43A.

Avenida Las Palmas entre calle 29 y calle 35.

Cortes de agua el 8 de abril

Desde las 8:00 p.m. del 8 de abril hasta las 5:00 p.m. del 9 de abril, 41.591 usuarios de Medellín y Bello experimentarán interrupciones en el servicio de agua. En la capital se harán en zonas de Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín de Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas, específicamente:



De calle 88 A hasta calle 92 B entre carrera 69 y carrera 77.

De calle 92 B hasta calle 95 entre carrera 69 y carrera 75 B.

De calle 95 hasta calle 100 entre carrera 69 y carrera 74.

De calle 101 hasta calle 102 B entre carrera 72 y carrera 76.

De calle 103 hasta calle 104 B entre carrera 68 A y carrera 76.

De calle 104 B hasta calle 106 entre carrera 70 y carrera 74 A.

De calle 106 hasta calle 109 entre carrera 67 y carrera 75 A.

De calle 109 hasta calle 113 entre carrera 65 A y carrera 75 A.

De calle 113 hasta calle 116 A entre carrera 65 y carrera 75 B.

De calle 116 A hasta calle 121 entre carrera 67 y carrera 74.

Entretanto, en Bello, la interrupción se hará en las siguientes zonas de Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo:



De calle 21 hasta calle 22 A entre carrera 59 y carrera 61 AA.

De calle 23 hasta calle 26 A entre carrera 58 y carrera 61 B.

De calle 27 hasta calle 27 B entre carrera 57 y carrera 58 D.

De calle 27 hasta calle 33 entre carrera 57 y carrera 58 BB.

De calle 35 A hasta calle 37 entre carrera 57 A y carrera 58 B.

⚠️💧Este martes 8 de abril, habrá #InterrupcionesProgramadas de #AcueductoEPM en zonas de Medellín y Bello para realizar trabajos de mantenimiento y lavado de tanques.

Conoce los sectores y horarios 👇



@AlcaldiadeMed @AlcaldiadeBello pic.twitter.com/T2pzfzSDWS — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) April 7, 2025

Cortes de agua en La Estrella, San Antonio de Prado e Itagüí

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 9 de abril y las 4:00 a.m. del jueves 10 de abril se presentarán interrupciones en el agua de la calle 87 sur hasta calle 76 sur entre carrera 50 y carrera 65, y de la calle 76 sur hasta calle 75 sur entre carrera 60 y carrera 62 A, en el municipio de La Estrella.

En este mismo lapso de tiempo también se cortará el servicio en San Antonio de Prado, de la calle 58 AA sur hasta calle 43 sur entre carrera 54 F y carrera 65, y de calle 43 sur hasta calle 36 sur entre carrera 63 y carrera 55 D; e Itagüí, de la calle 24 B hasta calle 37 entre carrera 61 y carrera 70.

42.918 usuarios de los barrios Bellavista, San Andrés, Centro, La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas, Caquetá, Ancón, San Martín, Camilo Torres, El Dorado, Primavera, San Cayetano, Escobar, San Vicente, Zona Industrial; San Agustín, Monterrey, Ditaires, Barrio Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril, Santa Catalin y el corregimiento San Antonio de Prado se verán afectados.

Cortes de agua 10 y 11 de abril

Desde las 8:00 p.m. del jueves 10 de abril hasta las 4:00 a.m. del 11 de abril, 15.810 usuarios de los barrios La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston y Caicedo experimentarán cortes de agua. Las zonas afectadas serán:

Calle 52 entre carrera 18 y carrera 20.

De calle 52 hasta calle 56 entre carrera 19 y carrera 27 A.

De calle 52 hasta calle 53 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 52 A hasta calle 57 entre carrera 32 y carrera 39.

De calle 57 hasta calle 59 A entre carrera 29 y carrera 39.

De calle 61 hasta calle 62 entre carrera 30 y carrera 31.

De calle 55 hasta calle 63 A entre carrera 39 y carrera 41.

De calle 58 hasta calle 64 entre carrera 41 y carrera 43.

De calle 59 hasta calle 63 A entre carrera 43 y carrera 46.

Asimismo, los cortes también se harán desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. del 11 de abril, medida que impactará a 4.355 usuarios de Juan XXIII La Quiebra, La Pradera, Los Alcázares, Metropolitano y Santa Rosa de Lima, específicamente:



De calle 48 hasta calle 48 DD entre carrera 92 y carrera 99 B.

De calle 48 DD hasta calle 48 AC entre carrera 93 y carrera 96 B.

De calle 49 AC hasta calle 48 E entre carrera 93 y carrera 96.

Para estabilizar el sistema es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. El servicio se restablecerá diariamente a las 4:00 a.m. Esta interrupción incluye:



De calle 20 F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83 (Bello).

De calle 20 F hasta calle 20 B entre carrera 77 y carrera 78 (Bello).

De calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87 (Medellín).

Esto afectará a 7.402 usuarios de El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín) y París (Bello).

