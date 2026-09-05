El poder oculto de ‘la Bebecita’ y las últimas fotos horas antes de su caída

El presidente Abelardo de la Espriella presentó este viernes cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidos como ‘Los Pachenca’. En esa misión murió uno de los jefes de la estructura, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias Bebecita.

"Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Nain, o Bendito Menor", dijo De la Espriella.

‘Los Pachenca’ son una organización criminal con una estructura vertical y una línea de mando definida, surgida entre los años 2006 y 2008. Esta estructura heredó el poder criminal del antiguo bloque paramilitar comandado por Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón. En la actualidad, parte de la estructura es coliderada por los hermanos Evelio Castillo, alias Muñeca, y Fredy Castillo, alias Pinocho.



Se calcula que cuentan con entre 800 y 1.000 unidades activas, además de redes criminales urbanas distribuidas en la costa Caribe. El grupo distribuye sus operaciones a través de cuatro frentes principales, uno de ellos es el Javier Cáceres, el cual era comandado por ‘Bendito Menor’, quien concentraba su actuar delictivo en la zona urbana de Riohacha, la Troncal del Caribe, Dibulla y la Alta Guajira, además de la Sierra Nevada de Santa Marta.



‘Bendito Menor’ coordinaba el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento forzado de menores, homicidios y torturas, según las fuentes del Ejército. Los otros tres frentes de ‘Los Pachenca’ son el Libardo Vergel, Resistencia Campesina y el Cristóbal Duarte.

Publicidad

¿Qué papel tenía alias la Bebecita y su poder criminal?

Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, era la compañera sentimental de alias ‘Bendito Menor’. Ambos resultaron abatidos por las autoridades en un operativo conjunto contra este cabecilla criminal en La Guajira.

Publicidad

No obstante, su rol iba mucho más allá de su relación personal. Desde el año 2022, ejercía un papel de liderazgo y poder logístico sumamente relevante en la organización. De hecho, era la encargada de realizar los pagos de nómina de los integrantes del frente armado; es decir, manejaba las arcas de la estructura.

Además, poseían el mando operativo en ausencia del cabecilla. De esta manera, coordinaba las actividades del frente cuando ‘Bendito Menor’ no estaba presente, emitiendo órdenes directas a los sicarios y a las redes de inteligencia dedicadas a la planeación de delitos.

Alias la Bebecita.

La negociación de alias la Bebecita con la Fiscalía

Tras ser imputada el 25 de septiembre del año anterior por el delito de concierto para delinquir, Rosa Angélica Tarazona y su defensa iniciaron acercamientos con la Fiscalía que derivaron en la firma de un preacuerdo.

Publicidad

Noticias Caracol conoció que aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir a cambio de recibir una sustancial rebaja de pena, pactando una condena definitiva de únicamente 3 años de cárcel. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la negociación se limitó a la aceptación de cargos; nunca se negoció que actuara como testigo contra su pareja ‘Bendito Menor’ o contra algún otro jefe de la organización.

En la audiencia del pasado 3 de septiembre, apenas unas horas antes del operativo donde fue abatida), se legalizó esta negociación. Bajo estos términos, ya no sería condenada como autora de los hechos, sino bajo la figura de cómplice de la organización criminal.

Publicidad

Aunque la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, su defensa solicitó prisión domiciliaria bajo los argumentos de que era madre cabeza de familia a cargo de tres hijos menores de edad. Su abogado también argumentó que su clienta sufría una problemática sentimental y de coacción por parte de ‘Bendito Menor’, señalando que en el pasado él la había sustraído de manera coactiva (en contra de su voluntad) de su hogar.

Debido a que la orden de captura solo se ejecutaría al momento de imponerse la sentencia definitiva en su contra, esta nunca se llegó a materializar antes de que ocurriera el operativo donde perdió la vida.

NOTICIAS CARACOL