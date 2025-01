El próximo festivo en Colombia es en más de dos meses: este día cae el feriado

El primer festivo de 2025 en Colombia fue el pasado 6 de enero con la celebración del Día de los Reyes Magos, que este año cayó en lunes. El feriado permitió que muchos colombianos tuvieran un fin de semana largo que muchos usaron para descansar. Ya terminado este puente, ahora la pregunta para muchos es saber cuándo cae el siguiente festivo en Colombia y así, planificar viajes o escapadas.

En total, el calendario colombiano de 2025 tiene 18 días festivos repartidos a lo largo del año, pero no todos los meses contarán con días libres y el próximo feriado será hasta dentro de más de dos meses. Por ejemplo, los meses de febrero y septiembre no tendrán ni un solo festivo este año y así mismo, algunos meses tendrán mas descansos que otros.

Recuerde que la mayoría de festivos en Colombia tienen raíces en tradiciones religiosas, como lo fue el Día de los Reyes Magos del pasado lunes 6 de enero, por lo que, además de las fiestas patrias, hay muchas oportunidades en las que puede descansar y tener un puente o fin de semana largo gracias a estas tradiciones.

Calendario Colombia 2025. Junio tiene tres puentes festivos - Canva

(Lea también:Calendario lunar, mes por mes, del 2025: los días que habrá Luna llena en Colombia )



El siguiente festivo en Colombia cae en marzo



El siguiente descanso que podrán disfrutar los colombianos será el lunes 24 de marzo, con la conmemoración del Día de San José. Este es uno de los días festivos que, gracias a la Ley Emiliani de 1983, se traslada al lunes más cercano, lo que genera un "puente festivo", es decir, un fin de semana largo para aprovechar.

Publicidad

Por lo tanto, el Día de San José, que originalmente se celebra el 19 de marzo, se mueve a lunes, 24 de marzo. El Día de San José tiene una connotación religiosa importante, especialmente en el ámbito católico.

En 2025, dos meses en el calendario no cuentan con ningún día festivo: febrero y septiembre, a pesar de que estos dos meses también cuentan con eventos importantes. En febrero, aunque se celebra el famoso Carnaval de Barranquilla, es importante recordar que esta festividad es regional y no se contempla como un festivo nacional. A pesar de la importancia cultural y turística que tiene el carnaval, solo en algunos departamentos se otorgan días libres para celebrarlo.

Publicidad

Por otro lado, en septiembre, aunque muchos colombianos celebran el Día del Amor y la Amistad, esta fecha no tiene carácter oficial como festivo. Es una celebración popular, pero no se ha establecido como un día no laborable en Colombia.



El mes con más festivos en 2025

El calendario de 2025 trae consigo una excepción a la regla con el mes de junio, que tiene tres festivos, lo que lo convierte en uno de los meses más atractivos para los que buscan aprovechar los fines de semana largos. Estos son los días:



2 de junio: Día de la Ascensión.

23 de junio: Corpus Christi.

30 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Este tipo de distribución de festivos se ha logrado gracias a la Ley Emiliani, que regula los días festivos en Colombia. La ley establece que varios festivos de carácter religioso o civil se trasladan al lunes más cercano para crear esos largos fines de semana, o “puentes”. Para el turismo y las actividades recreativas, estos puentes significan un aumento en las oportunidades de disfrutar de viajes cortos y visitas a distintos puntos del país.

De acuerdo a la Ley Emiliani, los días festivos son esenciales para el equilibrio entre la vida laboral y personal. - SiTeSirvedeAlgo & Freepik

Estos son los festivos que hay en 2025

1 de enero: Año nuevo

6 de enero: Día de los Reyes Magos

24 de marzo: Día de San José

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

13 de mayo: Día de la Ascensión

2 de junio: Corpus Christi

23 de junio: Día del Sagrado Corazón de Jesús

30 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

7 de agosto: Día de la Batalla de Boyacá

18 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen María

13 de octubre: Día de la Raza

3 de noviembre: Día de Todos los Santos

17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

En 2025, Navidad caerá en un jueves 25 de diciembre, lo que permitirá a muchas personas disfrutar de un fin de semana largo si toman el viernes 26 como día libre. Por su parte, el Año Nuevo será el jueves 1 de enero de 2026.