Movistar reporta falla masiva que afecta internet hogar y TV en Colombia

Usuarios de diferentes regiones del país reportaron durante la noche de este jueves 13 de agosto de 2026 inconvenientes para acceder a los servicios de internet hogar y televisión de Movistar. Ante los reportes, la compañía confirmó que se trata de una falla masiva que está afectando sus servicios y señaló que sus equipos técnicos se encuentran revisando el origen del inconveniente.

De acuerdo con la información entregada por Movistar a sus usuarios, la empresa se encuentra trabajando para establecer las causas de la interrupción y avanzar en la recuperación de los servicios. Por ahora, no se ha informado una hora exacta para el restablecimiento.

¿Qué se sabe de la falla de Movistar?

La interrupción se presenta principalmente en los servicios de internet hogar y TV, por lo que usuarios han encontrado dificultades para navegar y acceder a los contenidos contratados.

Se espera que Movistar entregue una nueva actualización una vez sus equipos técnicos determinen la causa de la afectación y tengan una estimación más precisa del tiempo de recuperación.



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