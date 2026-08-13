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Movistar reporta falla masiva que afecta internet hogar y TV en Colombia

El inconveniente se presenta durante la noche del 13 de agosto. La compañía trabaja para reestablecer los servicios.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Imagen de referencia.
Pexels/Movistar

Usuarios de diferentes regiones del país reportaron durante la noche de este jueves 13 de agosto de 2026 inconvenientes para acceder a los servicios de internet hogar y televisión de Movistar. Ante los reportes, la compañía confirmó que se trata de una falla masiva que está afectando sus servicios y señaló que sus equipos técnicos se encuentran revisando el origen del inconveniente.

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De acuerdo con la información entregada por Movistar a sus usuarios, la empresa se encuentra trabajando para establecer las causas de la interrupción y avanzar en la recuperación de los servicios. Por ahora, no se ha informado una hora exacta para el restablecimiento.

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¿Qué se sabe de la falla de Movistar?

La interrupción se presenta principalmente en los servicios de internet hogar y TV, por lo que usuarios han encontrado dificultades para navegar y acceder a los contenidos contratados.
Se espera que Movistar entregue una nueva actualización una vez sus equipos técnicos determinen la causa de la afectación y tengan una estimación más precisa del tiempo de recuperación.

NOTICIA EN DESARROLLO

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