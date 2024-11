Elegir por voto popular a jueces “pone en peligro el Estado de derecho”: magistrado Diego Corredor

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, dialogó con Noticias Caracol en vivo sobre las relaciones del alto tribunal con el jefe de Estado, Gustavo Petro, la propuesta de elegir a los jueces por voto popular y la percepción que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia en Colombia.

¿Cómo va la relación con el Gobierno de Gustavo Petro?

El magistrado fue claro en decir que “nuestro sistema jurídico está sentado en la independencia de los poderes públicos. Nosotros respetamos al Ejecutivo, entendemos que es la posición que puede emitir el Ejecutivo o el señor presidente de la República, pero lo importante es que se respete la independencia judicial, la autonomía de los jueces en aras de llevar a que haya una sociedad mucho más armónica, que es la que necesitamos en este momento en el país”.

Un magistrado pide ser posesionado ante la corte y no ante el presidente Petro, ¿es un rompimiento entre el Ejecutivo y la justicia?

“Esa es una posibilidad que se estableció en la ley. Se habilita al magistrado a que escoja si quiere posesionarse ante el señor presidente de la República, ante el señor presidente de la corporación o, inclusive, ante un notario público. El doctor (José Joaquín) Urbano Martínez ha solicitado a la corte, o que es su deseo, hacerlo ante la Sala Plena de la corte y simplemente se está cumpliendo con uno de los supuestos traídos en la ley”, explicó Corredor.

Insistió en que “es la aplicación de uno de los supuestos previstos en la misma ley que hace pocos días sancionó el señor presidente”.

¿Le suena o no le suena la propuesta de la elección popular de jueces?

“No suena en absoluto. Eso no suena ni siquiera a nivel latinoamericano. Inclusive, recientemente en un foro al cual asistí en Brasilia, se manifestaron los países iberoamericanos en contra de esa idea, porque es el rompimiento de la independencia judicial y, por lo tanto, ello podría poner en peligro el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos. Desde esa perspectiva, debemos manifestar nuestra oposición a ese tipo de medidas o a ese tipo de iniciativas, por cuanto repito, rompe con el marco democrático”, subrayó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Muchos sectores señalan que la justicia tiene parte de responsabilidad en los problemas de criminalidad, ¿qué responde?

Según Corredor, “parte del problema no es la justicia, el problema está en la sociedad. Es decir, estos problemas afloran en la sociedad, que es una sociedad que yo califico como una sociedad enferma; obviamente llega a la justicia, obviamente la justicia está congestionada, no da abasto la justicia. Estamos abocados a unos índices muy altos de delitos de celebración indebida de contratos, de peculado, de cohechos, de concusiones, en fin, que es también preocupante. Entonces es obvio que sí hay una gran acumulación de hechos punibles, pues esas conductas punibles van a ser conocidas por el mismo número de jueces que ha habido en Colombia en los últimos años, no se ha ampliado desde los últimos 15 o 20 años el número de jueces ni de magistrados en el país. Entonces eso ya de por sí genera que se esté presentando esa congestión”.

