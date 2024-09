Presidente de la Corte Suprema señaló que reformas no pueden estar "a merced de gustos"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, hizo una detenida reflexión sobre la importancia del buen planteamiento de las reformas que viene impulsando el Gobierno nacional.

¿Qué dijo el presidente de la Corte Suprema sobre las reformas?

Durante una intervención en el XLV Congreso de Derecho Procesal, realizado en Bucaramanga, Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre la importancia de la estabilidad que requieren las instituciones de orden social.

"Las reformas no pueden estar a merced ni a vaivén de gustos, pareceres o conveniencias particulares, sino que ellas deben ser producto de la ciencia, la lógica, la experiencia y la razón", expresó el magistrado Chaverra.

Fue enfático en que las reformas planteadas debían ser fruto de los consensos y acuerdos propios de la civilidad política, esto con el fin de resolver problemas desde la visión del bien común.

Además, advirtió que "las constantes reformas pueden resultar contraproducentes si no son coherentes con el desarrollo institucional, si no permiten que las instituciones maduren y si las reglas del juego varían de forma tal que afectan la seguridad jurídica y, con ello, la confianza de las personas en la tutela judicial efectiva".

Aunque no mencionó de manera directa al presidente Gustavo Petro ni al Gobierno nacional, para algunos fue una pulla clara en su contra.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre Chaverra?

Días antes se había encendido una polémica porque el presidente Gustavo Petro comentó que no entendía como un "negro" podría tener orígenes conservadores, refiriéndose al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, la primera persona afro en ocupar este puesto.

Esto causó indisposición en algunos, haciendo que importantes personajes como el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, salieran en defensa de Chaverra.

"Que vengan a decir que el presidente de la Corte Suprema, "que no se puede entender cómo un negro sea conservador", es algo que irrespeta al individuo, irrespeta a la persona, arrasa con su dignidad. Eso me parece muy triste y me parece muy triste viniendo del primer mandatario de la nación, del señor presidente de la República, del que uno esperaría siempre buenas razones", expresó Reyes en diálogo con Noticias Caracol en vivo .

