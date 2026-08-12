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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevo temblor de magnitud 3,4 se registra en San José del Palmar, Chocó

Nuevo temblor de magnitud 3,4 se registra en San José del Palmar, Chocó

Ya se contabilizan más de 130 réplicas posteriores al evento principal, de acuerdo con el seguimiento de la actividad sísmica.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Réplica
SGC

Una nueva réplica del terremoto se registró este miércoles 12 de agosto en San José del Palmar, Chocó, municipio que fue epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto y que provocó graves afectaciones en diferentes regiones de Colombia.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el nuevo sismo tuvo una magnitud de 3,4 y ocurrió a la 1:32 de la tarde, hora local. El evento tuvo una profundidad de 98 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 5,00° de latitud y -76,38° de longitud.

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El reporte señala que el sismo tuvo como municipios cercanos a San José del Palmar, a 20 kilómetros; Río Iró, a 23 kilómetros, y Nóvita, a 26 kilómetros.

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