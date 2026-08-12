Nuevo temblor de magnitud 3,4 se registra en San José del Palmar, Chocó

Una nueva réplica del terremoto se registró este miércoles 12 de agosto en San José del Palmar, Chocó, municipio que fue epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto y que provocó graves afectaciones en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el nuevo sismo tuvo una magnitud de 3,4 y ocurrió a la 1:32 de la tarde, hora local. El evento tuvo una profundidad de 98 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 5,00° de latitud y -76,38° de longitud.

El reporte señala que el sismo tuvo como municipios cercanos a San José del Palmar, a 20 kilómetros; Río Iró, a 23 kilómetros, y Nóvita, a 26 kilómetros.



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