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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emergencia en Santander: reportan explosión en mina de carbón y cuatro personas estarían atrapadas

Emergencia en Santander: reportan explosión en mina de carbón y cuatro personas estarían atrapadas

Las autoridades locales ya activaron los protocolos de emergencia para atender la situación y lograr el rescate de los trabajadores atrapados.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Mineros
Foto: ANM

Una explosión en una mina subterránea de carbón en la vereda El Carmen, ubicada en el municipio de Landázuri, Santander, mantiene en alerta a las autoridades mineras del país en la noche de este jueves 24 de septiembre. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incidente dejó un saldo preliminar de cuatro trabajadores atrapados en el socavón, lo que activó de inmediato las alarmas de atención de emergencias en la zona.

La información la dio a conocer la Agencia Nacional de Minería (ANM), la cual confirmó que ante la gravedad de la situación se activaron los protocolos de atención para coordinar las labores en el terreno. Un equipo especializado de Salvamento y Seguridad Minera de la ANM, en conjunto con una cuadrilla de socorredores de la empresa Invercoal, se desplaza hacia el lugar del evento para liderar y apoyar las maniobras de búsqueda y rescate.

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Hasta el momento, las causas de la explosión siguen siendo materia de investigación por parte de los organismos de socorro. Las autoridades enfatizaron que la prioridad absoluta de la respuesta operacional se enfoca en verificar el estado de salud de los cuatro mineros, lograr su pronta ubicación y salvaguardar sus vidas en medio de esta emergencia en desarrollo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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