Extradición de alias Araña a Estados Unidos: saldrá de La Picota y hará parada en Barranquilla

Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña y cabecilla de los Comandos de Frontera, será extraditado a Estados Unidos. Fuentes de la DIJIN de la Policía Nacional confirman que ya está completamente listo el dispositivo y que a las 6:00 de la mañana de este viernes 25 de septiembre sería subido a un avión con destino final en territorio estadounidense.



El país norteamericano lo requiere por delitos relacionados con el tráfico de drogas. También lo que se conoce en este momento es que se encuentra recluido en la cárcel La Picota, por lo que en las próximas horas será sacado de ese penal para posteriormente llevarlo a las instalaciones de la DIJIN y desde ahí se dará la extradición. La Presidencia de la República confirmó que el detenido hará una parada en Barranquilla, departamento del Atlántico, para que posiblemente sostenga un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella.

Se espera que alias Araña esté durante un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República antes de su viaje hasta Estados Unidos en un avión de la DEA. El delincuente tenía las órdenes de captura suspendidas en el marco de los procesos de paz, ya que era gestor de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro. Es el líder de los Comandos de Frontera que tienen injerencia principalmente en el departamento de Putumayo y en la frontera con Ecuador, algo que en su momento el presidente de ese país había denunciado.

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