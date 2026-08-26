Emergencia se mantiene con 18 incendios activos en Tolima, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca

Colombia sigue en alerta por los incendios que han afectado más 30.000 hectáreas en al menos cuatro departamentos del país. El reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a la mañana de este miércoles, da cuenta de 18 incendios activos en los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca y Nariño. Las autoridades, entretanto, han advertido que algunos de los incendios forestales que afectan al país son provocados deliberadamente. De hecho, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que la Policía ya capturó a dos personas por estos señalamientos, aunque no dio más detalles. Por lo pronto, la UNGRD informó que dos incendios fueron controlados, uno en Nariño y otro en el Tolima.

El departamento del Tolima, sin embargo, sigue siendo el territorio más afectado por los incendios. Solo en ese departamento se reportan 10 de los 18 incendios activos:

- Suárez: sector Cerro Las Mercedes.

- San Luis: CENOP, veredas Jaguaflor y Santa Isabel.

- Armero: vereda Maracaibo.

- Coello: Potrerillo, sector 4; Chaguala Afuera, sector 3; Chaguala Adentro, sector 3.

- Guamo: Cerro del Indio, vereda Las Mercedes.

- Ambalema: veredas Río Recio y Por La Tau Tao.

- Ataco: vereda La Betania.

- Lérida: vereda Las Rosas, fincas La Garnica y El Brillante.

- Rovira: vereda El Hervidero.

- Purificación: vereda Las Damas.



Los otros incendios se reportan en Valle del Cauca (El Cerrito – corregimiento de Tenerife, veredas Los Andes y El Placer); Cundinamarca (Viotá – vereda La Florencia, y Nilo – Fuerte Militar de Tolemaida), y Nariño (La Florida – vereda Divino Rostro; Linares – vereda Parapetos; Cumbal – vereda Tasmag, sector Tambillo; El Tambo – vereda La Ovejera, y San Pablo – corregimiento de Briceño).



En Coello, Tolima, el reporte registra operaciones aéreas con 2 AT-802 y 1 UH-60 de la PONAL; 1 HUEY, 1 UH-60 y RANGER de la FAC; 1 MI-17 contratado por el Ejército; y 1 AS 350 contratado por la Gobernación del Tolima. También se registran operaciones terrestres en Tolima con Bomberos, UNGRD, Policía Nacional, Gobernación del Tolima, FAC, BIADE, Defensa Civil y otras entidades.

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Las labores de las autoridades se intensificaron cuando el presidente Abelardo de la Espriella señaló hace unos días que "Hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado". Según el jefe de Estado, los reportes recibidos "señalan indicios técnicos compatibles con el posible uso de acelerantes y denuncias reiteradas de autoridades locales sobre hombres en motocicleta que estarían prendiendo fuego intencionalmente".

"Una imprudencia puede iniciar un incendio y una estructura criminal puede provocarlo deliberadamente. Son fenómenos diferentes y todos deben enfrentarse", afirmó en redes sociales el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. El jefe de la cartera ambiental señaló que provocar intencionadamente un incendio en un bosque o utilizar el fuego para generar caos puede tener consecuencias penales bajo la legislación ambiental colombiana.

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En Tolima, uno de los departamentos más afectados, el alcalde de Coello, Santiago Herrera, denunció una situación "crítica" por la aparición de nuevos focos mientras los organismos de emergencia intentan controlar los ya existentes. "No tenemos claridad de quiénes están realizando estas quemas, pero tenemos evidencias de que posiblemente existan manos intentando generar estos incendios", afirmó Herrera, quien explicó que algunos focos vuelven a activarse en lugares donde ya habían sido extinguidos y con "material combustible diferente al material del ambiente".

A este panorama se suman las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden reducir las precipitaciones y elevar las temperaturas en distintas regiones del país. La menor cantidad de lluvias y el aumento del calor favorecen la sequedad de la vegetación y provocan condiciones más propicias para que un fuego se inicie y se propague con mayor rapidez.

El ministro Arjona pidió diferenciar entre las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego y las posibles acciones humanas que pueden estar detrás del origen de algunos incendios.

La situación llevó a las autoridades regionales a declarar la calamidad pública en Tolima el pasado 13 de agosto. Desde comienzos de mes, las llamas han afectado más de 20.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos, según el balance de la Gobernación. La emergencia ha tenido además un fuerte impacto en el sector agropecuario, con cultivos de plátano, café y aguacate destruidos y miles de hectáreas de pastos afectadas, lo que ha perjudicado estas actividades.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también denunció ante la Fiscalía la posible existencia de "manos criminales" detrás de algunas de las conflagraciones y entregó elementos para determinar si fueron provocadas deliberadamente.

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