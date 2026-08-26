Reportan temblor de 5,1 en Los Santos, Santander, en la mañana de este miércoles 26 de agosto

Un sismo de magnitud 5,1 se registró este miércoles 26 de agosto de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 a. m., y tuvo una profundidad de 149 kilómetros. El reporte fue registrado inicialmente de manera automática. Según la información preliminar, el epicentro se ubicó a 14 kilómetros de Los Santos, a igual distancia aproximadamente de Piedecuesta, y a 17 kilómetros de Jordán, en Santander.

El SGC habilitó su plataforma para que las personas que hayan sentido el movimiento puedan reportar sus percepciones y ayudar a establecer la intensidad del sismo en las zonas afectadas. El municipio de Los Santos se encuentra en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se concentra la mayor actividad sísmica registrada en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano.

Tras el sismo, varias entidades fueron evacuadas en el centro de Bucaramanga como medida preventiva. Por ahora, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer si se presentaron afectaciones. El movimiento también fue sentido en algunos sectores de Bogotá. Sin embargo, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, hasta el momento, no se habían reportado situaciones de emergencia a través de la Línea 123. La entidad señaló que mantiene el "monitoreo de las 20 localidades de la ciudad, por si un incidente ocurre"



Primeros reportes no registran daños

Los primeros barridos realizados por organismos de socorro tampoco reportaban daños. La Cruz Roja indicó inicialmente que no se habían identificado afectaciones, mientras que la UNGRD tampoco tiene reportes de daños en la zona de la Mesa de Los Santos. No obstante, las autoridades continúan con las labores de verificación, por lo que la información podría cambiar durante las próximas horas.



¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

"La región de de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región. Este sismo del día de hoy de 150 km de profundidad tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano.



Un nido sísmico es una zona donde se concentra actividad sísmica permanente. En estos lugares, pequeñas tensiones en la corteza terrestre se liberan continuamente mediante pequeños temblores. El nido de Bucaramanga, región que incluye a Los Santos, representa cerca del 60 % de la sismicidad total registrada en Colombia. Comparativamente, solo dos zonas son similares a nivel global: Hindu Kush (Afganistán/Pakistán) y Vrancea (Rumania). Se trata, por tanto, de una zona de actividad intermedia (profundidad alrededor de 150 km), pero constante, con decenas de sismos diarios, aunque usualmente de baja o moderada magnitud. El SGC explica que esta actividad se debe a “fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre”, que interactúan de manera compleja en esa región, liberando energía casi a diario.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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