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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emotiva llamada de empresario liberado con su mamá tras ser rescatado por el Ejército en Meta

Emotiva llamada de empresario liberado con su mamá tras ser rescatado por el Ejército en Meta

José Luis Martínez fue liberado tras estar alrededor de 11 meses secuestrado por las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Empresario liberado en el Meta.
Empresario liberado en el Meta.
Ejército Nacional.

Tras la liberación de un empresario en el Meta, quien se encontraba secuestrado por la estructura 39 de las disidencias de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco, el Ejército Nacional compartió un video del momento cuando le avisaron a la mamá del hombre que estaba con vida. En el operativo de las Fuerzas Militares también se informó de tres capturas contra este grupo criminal.

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El empresario se llama José Luis Martínez Jaimes, y se encontraba en Mapiripán, Meta, secuestrado por el grupo ilegal hace alrededor de 11 meses. Hasta ese punto llegó el Ejército, este jueves 13 de agosto. En el operativo también se rescató a una menor de edad, cuya edad es desconocida. Además, se lograron las capturas de tres integrantes de las disidencias y la incautación de fusiles, proveedores, munición y material supuestamente utilizado por la estructura.

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“El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen (....) A nuestros soldados, mi reconocimiento por su coraje y precisión. Y a los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre la liberación, quien ha hecho énfasis en que les da un plazo de un mes a los grupos criminales para que se entreguen a las autoridades.

La llamada a la mamá de secuestrado liberado

El Ejército Nacional compartió un video de la llamada a la mamá de Martínez Jaimes avisándole que había sido libarado. A la mujer, cuyo nombre es Ilda, la saludó el coronel Alexander Cuenca, comandante de la vigecimosegunda brigada del Ejército Nacional, quien le informó que su familiar ya se encontraba a salvo.

"Ya estamos aquí sanos y salvos, en completa libertad", le dijo el empresario a su madre. La mujer, conmovida, le agradecía a la Fuerza Pública por el rescate. "Dios lo bendiga, hijo (...) No lo puedo creer Mi corazón hermoso", afirmaba en el video, entre lágrimas.

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Se trata de uno de los primeros golpes del Ejército contra las estructuras criminales que afectan esta zona. Hace tres días, el Ejército dio de baja a alias Ruso o Alemán en este mismo municipio del Meta. El señalado principal cabecilla estaba al frente de la estructura 28, también de alias Iván Mordisco. “Este resultado afecta de manera contundente el corredor logístico que conecta Arauca, Casanare, Guaviare y Meta, desde donde esta estructura coordinaba movilidad terrorista, abastecimiento, amenazas, homicidios y acciones criminales contra la Fuerza Pública y la población civil”, aseguró el Ejército Nacional.

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LAURA VALENTINA MERCADO
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